Sudan Ordusu, Hartum'daki RSF'yi Çekildiğini Açıkladı

(ANKARA) - Sudan ordusu, ülkede iki yıldır devam eden iç savaşın ardından Hızlı Destek Kuvvetleri'ni (RSF) Hartum'un büyük bölümünden çıkardığını bildirdi. Ordu lideri Abdel Fattah el-Burhan'ın Cumhurbaşkanlığı sarayı ve havalimanını ziyaret etmesi, önemli bir askeri kazanım olarak görülse de RSF'nin Sudan'ın batısındaki varlığı sürüyor.

Sudan ordusu, RSF birliklerinin geri çekildiğini ve ordunun şehir merkezine konuşlandığını duyurdu. Sudan ordusunun lideri Abdel Fattah el-Burhan, Hartum'daki uluslararası havalimanına iniş yaparak Cumhurbaşkanlığı sarayını ziyaret etti. Sarayda, etrafını saran sevinçli askerler eşliğinde konuşan Burhan, başkentin paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'nden 'temizlendiğini' ilan etti ve 'Hartum özgür, iş bitti' dedi.

Ordu ayrıca, Büyük Hartum'u oluşturan üç şehri birbirine bağlayan Nil Nehri üzerindeki tüm köprülerin yanı sıra, kentin güneyindeki Jebel Awliya'da bulunan ve RSF'nin kalesi olarak görülen askeri kampın da geri alındığını duyurdu.

Sudan'ı rakip güçlerin kontrol ettiği bölgelere ayıran iç savaş sürerken, bölgesel kaynaklar RSF'nin Sudan'ın batısında varlığını güçlü bir şekilde sürdürdüğünü ifade ediyor. RSF, savaşın 2023 yılında başlamasından bu yana Hartum'un büyük bir bölümünü kontrol ediyordu. Ülke genelinde yüz binlerce insan hayatını kaybetti, milyonlarca kişi yerinden edildi.