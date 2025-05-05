Sudan Ordusu'ndan İHA Saldırısı - Son Dakika
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Sudan Ordusu'ndan İHA Saldırısı

Sudan Ordusu, RSF'ye ait hava üssüne İHA ile saldırdı. Havalimanı kapatıldı, uçuşlar durduruldu.

05.05.2025 17:44
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(ANKARA) – Sudan Ordusu, paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (RSF) Port Sudan kentinde Osman Digna Hava Üssü'ne İHA saldırısı düzenlediğini açıkladı. Söz konusu havalimanı ülkede iki yıl önce başlayan iç savaştan bu yana işler durumda kalan tek havalimanı olarak biliniyor.

Sudan Ordusu, paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (RSF) Port Sudan kentinde Osman Digna Hava Üssü'ne İHA saldırısı düzenlediğini açıkladı. Ordu sözcüsü Nabil Abdullah, RSF'nin "intihar dronlarıyla" hava üssünü, bir mal deposunu ve bazı sivil yapıları hedef aldığını, can kaybı yaşanmadığını ancak sınırlı hasar meydana geldiğini belirtti. RSF saldırıya dair yorum yapmadı.

Sudan'da ordu ile paramiliter RSF arasında patlak veren iç savaş nedeniyle bugüne kadar en az 150 bin kişi öldü, yaklaşık 12 milyon kişi yerinden edildi.

Birleşmiş Milletler'in de merkezini taşıdığı, Sudan'ın fiili başkenti olarak görülen Port Sudan, savaş boyunca bombardımandan uzak kalmış ve ülkenin dünyaya açılan tek büyük kapısı haline gelmişti. Dünkü saldırı sonrası havalimanı geçici olarak kapatıldı, tüm uçuşlar askıya alındı.

İç savaşın ikinci yılına girilirken taraflar arasında diplomatik çözüm arayışları başarısız oldu. Ülke, ordu ve RSF kontrolündeki bölgelere ayrılmış durumda;  hem başkentin kontrolü hem de yönetim üzerine çatışmalar devam ediyor.

Kaynak: ANKA

Sudan, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sudan Ordusu'ndan İHA Saldırısı - Son Dakika

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