Sumud Filosu'na Saldırıda 35 Şüpheliye İddianame

Gazze'ye insani yardım götüren 'Sumud Filosu' gemilerine uluslararası sularda düzenlenen silahlı müdahaleye ilişkin, aralarında İsrailli bakanların da bulunduğu 35 şüpheli hakkında 7 ayrı suçtan iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan 'Sumud Filosu' adlı sivil deniz organizasyonuna ait gemilere, uluslararası sularda seyir halindeyken İsrail güvenlik unsurlarınca silahlı müdahalede bulunulduğu belirlendi. Soruşturmada, müdahalenin hukuki meşruiyetinin bulunmadığı, ağır ve sistematik nitelikte gerçekleştirildiği değerlendirmesi yapıldı. Bu kapsamda, eylemlerin planlanması ve icrasında rol aldıkları tespit edilen, aralarında İsrailli bakanların da bulunduğu ve haklarında yakalama kararı bulunan 35 şüpheli hakkında; 'İnsanlığa Karşı Suç ve Soykırım', 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma', 'Kasten Yaralama', 'Eziyet', 'Nitelikli Yağma', 'Mala Zarar Verme' ve 'Ulaşım Araçlarının Alıkonulması' suçlarından iddianame düzenlendi.