Super Bowl Kutlamalarında Açılan Ateş Sonucu Yaralananlar

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ABD’nin Missouri eyaletinde bulunan Kansas City şehrinde Super Bowl kutlamaları sırasında birkaç kişi açılan ateş sonucu yaralandı.

Şehrin en büyük istasyonlarından olan Union Station etrafında binlerce kişi Çarşamba günü kutlamalar için bir araya gelmişti.

ADB’nin en önemli spor organizasyonlarından biri olan Amerikan futbolu müsabakası Super Bowl’da Pazar günü oynanan maçı Kansas City Chiefs takımı kazanmıştı.

Zaferi kutlamak için düzenlenen geçit töreni Union Station’da sona ermişti. Bazı görgü tanıklarına göre sporcular halen istasyon içindeki sahnedeyken silah sesleri duyuldu.

Kaç kişinin yaralandığı henüz bilinmezken itfaiye biriminden Associated Press haber ajansına konuşan bir yetkili sekiz kişinin vurulduğunu aktardı.

İki silahlı kişi gözaltına alındı.