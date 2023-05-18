Süper lüks aracını 57'nci kattaki dairesine vinçle çıkardı

3 milyon dolar değerindeki 'McLaren Senna GTR' aracını Avustralya'nın Melbourne şehrinde bulunan lüks rezidansının 57'nci katına çıkaran iş adamı, arabayı oturma odasının en önemli parçası yapacağını söyledi.
RobbReport'ta yer alan habere göre lüks aracın kuleye vinçle çıkarılabilmesi için binanın bir tarafının dış cephesi tamamen söküldü.
39 milyon dolar değerinde ve 13 bin metrekare genişliğe sahip evinin oturma odası olarak tasarladığı kısmına aracını yerleştiren Portelli, "Evime bir yüzme havuzu, birden fazla mutfak ve bir bowling salonu kurmak istiyorum" diye konuştu.
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