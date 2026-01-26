Suriye Baş Müftüsü Rifai'den Kürt alimlere birlik çağrısı: Bizim size hala bir minnet borcumuz var... - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Suriye Baş Müftüsü Rifai'den Kürt alimlere birlik çağrısı: Bizim size hala bir minnet borcumuz var...

Haberin Videosunu İzleyin
Suriye Baş Müftüsü Rifai\'den Kürt alimlere birlik çağrısı: Bizim size hala bir minnet borcumuz var...
26.01.2026 21:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Suriye Baş Müftüsü Rifai\'den Kürt alimlere birlik çağrısı: Bizim size hala bir minnet borcumuz var...
Haber Videosu

Suriye Baş Müftüsü Rifai'den Kürt alimlere birlik çağrısı: Bizim size hala bir minnet borcumuz var...

Suriye'nin Baş Müftüsü Usame er-Rifai, Kürt din alimlerine ortak dini ilkeler etrafında birleşme çağrısında bulundu. Mezhepçilik, milliyetçilik ve parti temelli ayrışmaların reddedilmesi gerektiğini vurgulayan Rifai, siyasi anlaşmazlıklardan uzak durulmasının önemine dikkat çekti. Suriye devlet ajansı SANA'ya konuşan Rifai, Müslüman dünyasının bugün birlik ruhuna her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu belirterek, Selahaddin Eyyubi'nin mirasına işaret etti.

"BİZİM SİZE HALA BİR MİNNET BORCUMUZ VAR..."

Rifai, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bizim size hala bir minnet borcumuz var; o da Selahaddin Eyyubi'nin mirasıdır. Selahaddin, düşmanlarının gücünü kırmadan önce Müslümanların söz birliğini sağladı. Kudüs'ü de bu sayede özgürleştirdi. Bugün hem sizin aranızda hem de tüm İslam aleminde o 'Selahaddin ruhunun' yeniden dirilmesine muhtacız.

Suriye Baş Müftüsü Rifai'den Kürt alimlere birlik çağrısı: Bizim size hala bir minnet borcumuz var...
Suriye Baş Müftüsü Usame er-Rifai

"ŞAM ALİMLERİ OLARAK KÜRT HALKININ DÜNYEVİ HUZURU İÇİN YAPILACAK HER İŞTE EMRİNİZDEYİZ"

Milletinizin size ihtiyacı var. Güçlülerin zayıfları, zenginlerin fakirleri gözettiği, her türlü ayrımcılığın dışlandığı bir dayanışma kurmalısınız. Bizler ise Şam alimleri olarak Kürt halkının maslahatı, dininin korunması ve dünyevi huzuru için yapılacak her işte emrinizdeyiz. Hiçbir particilik, ırkçılık, kavmiyetçilik ya da dışarıdan ithal edilen hiçbir fikir ve akım kardeşliğimize zarar veremeyecektir. Allah bizi kendi sevgisinde, itaatinde ve rızasında birleştirsin."

Baş Müftü Rifai'nin açıklamaları, bölgedeki dini çevrelerde birlik ve dayanışma mesajı olarak değerlendirilirken, İslam dünyasında ortak değerler etrafında kenetlenme çağrısı olarak da öne çıktı.

Selahaddin Eyyubi, Orta Doğu, Suriye, Yaşam, Dünya, Dini, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriye Baş Müftüsü Rifai'den Kürt alimlere birlik çağrısı: Bizim size hala bir minnet borcumuz var... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki genç kızı hayattan kopardı İşte ilk ifadesi İki genç kızı hayattan kopardı! İşte ilk ifadesi
Otomobil şarampole devrildi 2 kişi ağır yaralandı Otomobil şarampole devrildi! 2 kişi ağır yaralandı
Berlin’de apartman dairesine silahlı baskın, 5 yaralı Berlin'de apartman dairesine silahlı baskın, 5 yaralı
Dışişleri Bakanı Fidan’dan AB üyeliği açıklaması: Asıl engel Zihniyet Dışişleri Bakanı Fidan'dan AB üyeliği açıklaması: Asıl engel Zihniyet
Lüks otomobil alev topuna döndü Lüks otomobil alev topuna döndü
Minnesota’da ICE operasyonu sonrası CEO’lardan gerilimi azaltma çağrısı Minnesota'da ICE operasyonu sonrası CEO'lardan gerilimi azaltma çağrısı
Kütahya’da kayıp gencin cansız bedeni dere kenarında bulundu Kütahya'da kayıp gencin cansız bedeni dere kenarında bulundu

20:53
NATO Genel Sekreteri Rutte’den Avrupa’ya uyarı: ABD olmadan savunma hayal
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Avrupa'ya uyarı: ABD olmadan savunma hayal
20:18
Orkun Kökçü, Beşiktaş’taki ilk golünü Eyüpspor’a attı
Orkun Kökçü, Beşiktaş'taki ilk golünü Eyüpspor'a attı
19:38
Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum
Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum
19:03
Canlı anlatım: Beşiktaş üst üste gelen gollerle neye uğradığını şaşırdı
Canlı anlatım: Beşiktaş üst üste gelen gollerle neye uğradığını şaşırdı
19:00
Annesinin cenazesinde kardeşini katletti
Annesinin cenazesinde kardeşini katletti
18:29
Mardin’de 5 gün süreyle eylem yasağı
Mardin'de 5 gün süreyle eylem yasağı
17:30
İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu
İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi? Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 21:38:38. #7.11#
SON DAKİKA: Suriye Baş Müftüsü Rifai'den Kürt alimlere birlik çağrısı: Bizim size hala bir minnet borcumuz var... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.