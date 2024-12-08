Suriye Başbakanı İktidarı Devretmek Üzere Evinden Ayrıldı

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SURİYE Başbakanı Muhammed Gazi El-Celali, muhaliflerin eşliğinde iktidarı devretmek üzere evinden ayrıldı.

Suriyeli muhalifler, televizyondan bir bildiri yayınlayarak, Esad rejimini devirdiklerini ve Şam'ı kurtardıklarını duyurdu. Yurt dışındaki Suriyelilere seslenen muhalifler, Suriye'ye geri dönmeleri çağrısı yaptı.

Suudi Arabistan televizyon kanalı Al-Arabiyya'ya konuşan Suriye Başbakanı Muhammed Gazi el-Celali, Beşşar EsAd ve Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas'ın dün geceden bu yana nerede olduğunu bilmediğini açıkladı.

Celali, muhaliflerin eşliğinde iktidarı devretmek üzere evinden ayrıldı.