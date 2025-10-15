Suriye Cumhurbaşkanı Şara bugün Rusya'ya ilk ziyaretini gerçekleştirecek - Son Dakika
Dünya

15.10.2025 09:31
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, bugün Rusya'ya ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek. Eş-Şara'nın işlediği savaş suçlarından yargılanması için devrik lider Beşar Esad'ın ülkesine iadesini talep edeceği aktarıldı.

Suriye basınının adı açıklanmayan yetkililere dayandırdığı haberlerde, Suriye Devlet Başkanı Eş- Şara'nın bugün Rusya'nın başkenti Moskova'yı ziyaret edeceği bildirilerek, Eş-Şara'nın işlediği savaş suçlarından yargılanması için devrik lider Beşar Esad'ın ülkesine iadesini talep edeceği aktarıldı.

Eş-Şara'nın, ayrıca temaslarında Rusya'nın Tartus Deniz Üssü ve Hmeymim Hava Üssü'ndeki varlıkları hakkında görüşmeler yapacağı belirtildi.

ESAD HAKKINDA GIYABİ TUTUKLAMA KARARI ÇIKARTILDI

Suriye, geçtiğimiz hafta Aralık 2024 tarihinden bu yana Rusya'ya sığınan Esad hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarmıştı. Suriye 7. Soruşturma Mahkemesi Hakimi Tevfik el- Ali Esad'a yöneltilen suçlamalar arasında kasten adam öldürme, ölüme sebebiyet veren işkence ve özgürlükten yoksun bırakma bulunduğunu açıklamıştı.

Hakim El-Ali, "23 Kasım 2011'de Dera'da hayatını kaybedenlerin yakınlarının açtığı dava üzerine tutuklama kararı çıkardık. Dava, Interpol üzerinden uluslararası düzeyde yaygınlaştırılabilecek ve dış boyutta da takibi mümkün kılınabilecek nitelikte. Karar, sistematik ihlallerden sorumlu olanların yargılanmasına zemin hazırlıyor. Yasal süreç rejimin işlediği suçların tüm faillerine ulaşıncaya kadar devam edecek" demişti.

DERA'DA NE OLMUŞTU?

Dera'da 2011 yılında başlayan olaylar, Suriye'deki halk hareketlerinin fitilini ateşlemişti. Öğrencilerin duvarlara rejim karşıtı yazılar yazması üzerine güvenlik güçleri gençleri gözaltına almış ve işkenceye maruz bırakmıştı. Bu durum halkın büyük tepkisini çekmiş, kitlesel protestolara yol açmıştı.

Gösterilerin şiddetle bastırılması ise yüzlerce kişinin ölmesine ve yaralanmasına neden olmuş, kısa süre içinde protestolar ülke geneline yayılmıştı. Başlangıçta reform talebiyle sokağa çıkan halkın tepkisi, kısa sürede rejimin devrilmesi talebine dönüşmüştü. Dera'daki söz konusu gelişmeler, yıllarca devam ederek Suriye'deki iç savaşın ve insani krizin başlangıcı olarak tarihe geçmişti.

Kaynak: İHA

