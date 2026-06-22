Şara: Lübnan'a askeri müdahaleye dönmek istemiyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şara: Lübnan'a askeri müdahaleye dönmek istemiyoruz

Şara: Lübnan\'a askeri müdahaleye dönmek istemiyoruz
22.06.2026 09:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, geçmişteki askeri müdahale anlayışına dönmek istemediklerini belirterek, Lübnan krizinde yapıcı rol oynamaya hazır olduklarını ve sorunun askeri değil ekonomik, siyasi ve sosyal adımlarla çözülebileceğini söyledi.

SURİYE Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, " Suriye'nin geçmişte Lübnan'a yaptığı askeri müdahale anlayışına dönmek istemiyoruz" dedi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Dubai basınına yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının kamuoyunda yanlış yorumlandığını söyledi. Trump'ın Lübnan'daki savaştan duyduğu rahatsızlığı aktardığını ve Suriye'nin Lübnan ile koordinasyon içinde olumlu bir rol oynayabileceğini belirttiğini kaydeden Şara, Suriye'nin yeni dış politika yaklaşımı çerçevesinde Lübnan'daki krizin çözümünde aktif ve yapıcı bir rol üstlenmeye hazır olduğunu bildirdi.

Şara, rejimin düşmesiyle bölgede yeni fırsatların ortaya çıktığının altını çizerek, bazı Lübnanlı tarafların eski dönemin zihniyetiyle düşündüğüne dikkat çekti. Trump ile yaptıkları görüşmelerde Lübnan'daki durumu ele aldıklarını anlatan Şara, "Lübnan'daki sorun yalnızca bombardımanlar, yıkım ve göçlerle çözülemez. Trump ile yaptığımız görüşmelerde savaşın durması gerektiğini vurguladık. Sorunun çözümü yalnızca askeri yöntemlerle değil, ekonomik, siyasi ve sosyal adımlarla mümkündür. Suriye'nin geçmişte Lübnan'a yaptığı askeri müdahale anlayışına dönmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Şara, Suriye'nin karşı karşıya olduğu sorunların çözümünde diğer ülkelerden destek almanın doğal olduğunu söyleyerek, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Avrupalı liderlerin desteğinden yararlandıklarını belirtti.

Kaynak: DHA

Dış Politika, Donald Trump, ABD Başkanı, Orta Doğu, Lübnan, Suriye, Dünya, Şara, Son Dakika

Son Dakika Dünya Şara: Lübnan'a askeri müdahaleye dönmek istemiyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
40 yıldır yaylada tek başına yaşıyor Geceleri ayı ve kurt nöbeti tutuyor 40 yıldır yaylada tek başına yaşıyor! Geceleri ayı ve kurt nöbeti tutuyor
En tehlikeli hayvanlar arasında Elazığ’da oklu kirpi görüntülendi En tehlikeli hayvanlar arasında! Elazığ'da oklu kirpi görüntülendi
Gençlerden Erdoğan’a Babalar Günü sürprizi Tablodaki not duygulandırdı Gençlerden Erdoğan'a Babalar Günü sürprizi! Tablodaki not duygulandırdı
Tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldürdü Tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldürdü
Adıyaman’da düğün konvoyunda kavga: Tekme ve yumruklar havada yçuştu Adıyaman'da düğün konvoyunda kavga: Tekme ve yumruklar havada yçuştu
Fatih Terim’den İbrahim Hacıosmanoğlu’na yanıt: Söylediklerimi tüm ulus doğru anlamış Fatih Terim'den İbrahim Hacıosmanoğlu’na yanıt: Söylediklerimi tüm ulus doğru anlamış
“Ceza yersin“ dediler saldırmayı tercih etti Faturası hayli ağır oldu "Ceza yersin" dediler saldırmayı tercih etti! Faturası hayli ağır oldu
CHP’li başkanın oğlu çalışmak için gittiği İspanya’da vefat etti CHP'li başkanın oğlu çalışmak için gittiği İspanya'da vefat etti

10:25
Hafta sonu yapılan sınavda çekilen görüntüye tepki yağıyor
Hafta sonu yapılan sınavda çekilen görüntüye tepki yağıyor
10:19
Ve yılın bombası patlıyor Galatasaray milli yıldızla anlaşma sağladı
Ve yılın bombası patlıyor! Galatasaray milli yıldızla anlaşma sağladı
09:40
18 saat kapalı kapılar ardında görüştüler İlk karar Lübnan için çıktı
18 saat kapalı kapılar ardında görüştüler! İlk karar Lübnan için çıktı
09:35
Mardin’de yasa dışı bahis operasyonu: 49 kişi gözaltında
Mardin'de yasa dışı bahis operasyonu: 49 kişi gözaltında
08:32
Hacıosmanoğlu’ndan Montella kararı Taraftarlar adeta çileden çıktı
Hacıosmanoğlu'ndan Montella kararı! Taraftarlar adeta çileden çıktı
08:03
Karadeniz’de yük gemisine dron saldırısı Kurtarılan 9 mürettebat arasında Türkler de var
Karadeniz'de yük gemisine dron saldırısı! Kurtarılan 9 mürettebat arasında Türkler de var
07:24
Kulisler yangın yeri İşte Özgür Özel’in kuracağı yeni partinin adı
Kulisler yangın yeri! İşte Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin adı
06:30
18 saatlik zirve piyasaları rahatlattı Petrol fiyatlarında büyük gerilime yaşandı
18 saatlik zirve piyasaları rahatlattı! Petrol fiyatlarında büyük gerilime yaşandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 10:32:25. #7.13#
SON DAKİKA: Şara: Lübnan'a askeri müdahaleye dönmek istemiyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.