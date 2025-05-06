Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Paris\'e Gidiyor

SURİYE Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Avrupa'ya yapacağı ilk resmi ziyaret kapsamında yarın Paris'e gideceği bildirildi.
Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından Fransız basınına yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, yarın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı ağırlayacağı duyuruldu. Bu ziyaret, Şara'nın Avrupa'ya yapacağı ilk resmi ziyaret olacak.
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