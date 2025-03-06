Suriye'de devrik Esad rejiminden orduya saldırı:11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Dünya

Suriye'de devrik Esad rejiminden orduya saldırı:11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

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Suriye'de devrik Beşar Esad rejimine ait unsurlar, ordu güçlerine saldırı düzenledi. Çıkan çatışmada Suriye ordusundan en az 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

06.03.2025 21:29  Güncelleme: 22:13
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Suriye ordusunun Lazkiye ilinde devrik Beşşar Esed rejimi unsurlarına yönelik düzenlediği operasyon devam ediyor. Çatışmalarda Suriye Ordusu'ndan en az 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

DEVRİK ESAD REJİMİ YİNE SALDIRDI

Suriye resmi haber ajansı SANA, Lazkiye'nin Beyt Ana köyünde devrik rejim unsurlarının güvenlik güçlerine saldırı düzenlediğini ve saldırıda bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Haberde, ölü ve yaralıları hastaneye sevk etmek için olay yerine hareket eden bir ambulansın da devrik rejim unsurları tarafından hedef alındığı belirtildi. Güvenlik güçlerinin köye takviye birlikler gönderdiği ve bölgede söz konusu unsurlarla çatışmalar yaşandığı aktarıldı.

11 GÜVENLİK GÖREVLİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, Ceble ilçesinde bulunan Hımeymim Havalimanı ve Deniz Akademisi yakınlarında devam eden çatışmalarda en az 10 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Böylece gün boyu düzenlenen çatışmalarda toplamda Suriye Ordusu'ndan en az 11 güvenlik gücü yaşamını yitirdi. Çatışma noktalarına zırhlı araçların da yer aldığı takviye güçler sevk edildi. Devrik rejim unsurlarının saldırısını protesto için İdlib, Humus, Lazkiye ve Halep illeri ile Ceble'de yüzlerce kişi meydanlarda toplandı.

SURİYE ORDUSU OPERASYON BAŞLATMIŞTI

Ceble'ye bağlı Beyt Ana köyü, "Kaplan Güçleri" olarak bilinen 24. Fırka'nın komutanı ve işlediği katliamlarla tanınan Süheyl el-Hasan'ın memleketi olarak da biliniyor. Suriye ordusu, Lazkiye ve Dera ilinde son iki günde silahlarını teslim etmeyi reddeden devrik rejim unsurlarına operasyon başlatmıştı.

Suriye\'de devrik Esad rejiminden orduya saldırı:11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Suriye'de devrik Esad rejiminden orduya saldırı:11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hakim ATMACA:
    Hangi ordu daha düne kadar terör olarak kabul edilen ve işidin devamımı ordu Kısaca gelen gideni aratır bu çakma şerr den lider olmaz düşüncem 20 24 Yanıtla
  • adige1864:
    Esed uzantılarının kökünü kazımadan düzelmez Suriye 10 4 Yanıtla
  • Bud Clifford:
    arap ve afrika ülkelerinde olan olaylar videosu yok afrikada kabile savaşı oluyor 100 kişi ölüyor tanker patlıyor 200 kişi ölüyor gündem olmuyor tr de ayağın takılıp yere düşsen son dakikalık haber olunur afrikada kameralı telefon yokmu sanıyorsunuz medya gerçekleri yayınlamıyor 0 2 Yanıtla
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