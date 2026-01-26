Suriye'de devrim niteliğinde "Kürtçe" eğitim kararı - Son Dakika
Son Dakika
Dünya

Suriye'de devrim niteliğinde "Kürtçe" eğitim kararı

Suriye\'de devrim niteliğinde "Kürtçe" eğitim kararı
26.01.2026 22:26
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın Kürtlerle ilgili yayımladığı kararnamenin ardından ilk resmi adım atıldı. Suriye Milli Eğitim Bakanlığı, Kürtçenin devlet okullarında seçmeli ders olarak okutulmasına ilişkin resmî bir karar yayımladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, Suriyeli Kürtler ile ilgili geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlamasının ardından dikkat çeken bir adım geldi. Suriye Milli Eğitim Bakanlığı, Kürtçenin devlet okullarında seçmeli ders olarak okutulmasını öngören resmi kararname yayımladı.

SURİYE'DE KÜRTÇE SEÇMELİ DERS OLARAK VERİLECEK

Kürtçenin okutulmasının Suriye Anayasası'ndaki kültürel ve dilsel hakların korunması, Kürtlerin Suriye'nin ulusal kimliğinin bir parçası olduğunun vurgulandığı karara göre, Kürtçe isteğe bağlı olarak Kürt nüfusunun belli bir oranda yüksek olduğu bölgelerde devlet okullarında okutulacak. Kürtçe dersi isteğe bağlı (seçmeli) olarak okutulacak. Öğrencilerin dersten alacakları notların, genel başarı ortalamasında etkisi olmayacak. Dersler mevcut eğitim planları çerçevesinde gösterilecek, bu süreçte yeni müfredatlar hazırlanacak.

1 SENE İÇERİSİNDE MÜFREDAT OLUŞTURULACAK

Bakanlığa bağlı Ulusal Eğitim Müfredatını Geliştirme Merkezi, Kürtçe eğitim müfredatını hazırlamakta görevli olacak. Müfredatın en geç bir yıl içinde tamamlanması hedeflenirken, ulusal eğitim çerçevesiyle uyumlu olması şartı getirildi.

Kürtçe öğretmenliği yapacak öğretmenlerin bakanlığı düzenlediği kurslardan mezun olması gerekecek. Bu şartı taşımayanlardan Kürtçe alanında yeterlilik belgesine sahip olması, yazılı ve sözlü yeterlilik sınavlarını geçmesi istenecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, Suriye, Güncel, Eğitim, Dünya, Şara

Son Dakika Dünya Suriye'de devrim niteliğinde 'Kürtçe' eğitim kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Umut Ürgün Umut Ürgün:
    "Kürtler dilleri için radikal bir mücadele vermeli. "Okullarda Kürtçe dersleri zorunlu olmalı 102 155 Yanıtla
    7zxs4mm228 7zxs4mm228:
    yani ayrılığın taşları döşenmeli 42 48
    250934 250934:
    secmeli ders anlaşılabilirde zorunlu nedir sende iyice sacmsksmissin ben kurt olsam zaten ailenden öğreneceğimi ogrenmistirim keşke ki ogrennrsek ne olur ne iyi sine yarayacak gider yabancı dil öğrenir yurtdışına giderim 20 4
    hctgms7y4z hctgms7y4z:
    adam Arap Kürtçe ögrenmek zorundamı ülkede Arap ülkesi:) 14 5
    Alper Elma Alper Elma:
    git işine ne zorunluluqu 0 0
  • veysel yılmaz veysel yılmaz:
    hem Suriye hem türkiyenin ikinci dili Kürtçe olmalı 93 137 Yanıtla
    Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    yolun açık olsun Suriye'ye gidebilirsin 38 18
  • buhaltii buhaltii:
    Türkiye’de ana dil kürtçe olmalı zorunlu olmalı herkesin öğrenmesi için yasa çıkarılmalı 59 81 Yanıtla
    Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    Suriye ye gidebilirsiniz 29 16
    Savaş Özcan Savaş Özcan:
    Ulke Kürdiye adli bi ulke olsaydi haklisin 1 3
  • n5685244 n5685244:
    yerinde karar 68 57 Yanıtla
    Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    oraya gidebilirsin 16 13
  • Kubilay muğlalı Kubilay muğlalı:
    Bence akıllıca bir karar... Seçmeli dil, Suriye gibi karışık bir ülke için mantıklı olabilir... 20 16 Yanıtla
    Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    sende o karışık ülkeye gidebilirsin 17 13
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Suriye'de devrim niteliğinde "Kürtçe" eğitim kararı - Son Dakika
