Suriye'de Esad Dönemi İhlalleri Nedeniyle Gözaltılar

(ANKARA) - Suriye güvenlik güçleri, eski Devlet Başkanı Beşar Esad döneminde sivillere yönelik ihlallere karıştıkları iddiasıyla Şam'ın Tadamon Mahallesi'nde iki kişiyi gözaltına aldı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin (SOHR) aktardığına göre, güvenlik güçleri İbrahim Hüseyin Selman ve Raad Ali el-Ak isimli kişileri Esad yönetiminin kontrolü altındaki dönemde sivillere karşı işlenen ihlallere karıştıkları suçlamasıyla gözaltına aldı.

Gözaltılar, Esad'ın devrilmesinden yaklaşık 18 ay sonra ülkede savaş suçları ve insan hakları ihlalleriyle ilgili hesaplaşma taleplerine ilişkin protestoların arttığı bir dönemde gerçekleşti.

Son haftalarda Şam, Hama, Halep, İdlib ve Dera başta olmak üzere birçok kentte, eski rejimle bağlantılı olduğu düşünülen kişilere yönelik protestolar düzenlendi. Protestocular, Esad döneminde işlenen suçlardan sorumlu kişilerin yeterince hızlı yargılanmadığını savunuyor. Bazı bölgelerde eski rejim yanlısı olduğu ileri sürülen kişilere ait ev ve araçların hedef alındığı bildiriliyor.

Özellikle Tedmur (Palmira) kentinde günlerce süren protestolarda evlerin ve araçların ateşe verildiğini gösteren görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, Şam'ın Alevilerin yoğun olarak yaşadığı Mezze 86 Mahallesi'nde de güvenlik güçleri ek önlemler aldı. Arap basınına konuşan siyasi gzölemciler protestoların mezhepsel gerilimi yeniden körükleyebileceği uyarısında bulunuyor.