Esad rejimi sonrası Suriye'de ilk seçim! İşte sonuçlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Esad rejimi sonrası Suriye'de ilk seçim! İşte sonuçlar

Esad rejimi sonrası Suriye\'de ilk seçim! İşte sonuçlar
06.10.2025 22:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de yapılan Halk Meclisi seçimlerinde 119 milletvekili belirlendi. 140 vekil olması gereken mecliste, kalan 21 sandalye için ilave seçimler yapılacak.

Beşar Esad rejiminin ardından Suriye'de, 11 ildeki 50 seçim bölgesinde yapılan Halk Meclisi seçimlerinde 119 milletvekili belirlendiği açıklandı.

Suriye'de halk Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk kez sandık başına gitti. Yüksek Seçim Komitesi Sözcüsü Nevvar Necme, başkent Şam'daki Halk Meclisi binasında düzenlenen basın toplantısında seçim sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

İŞTE SEÇİM SONUÇLARI

Necme, seçim sonucunda 119 milletvekilinin belirlendiğini, toplamda 140 milletvekili olması gerektiğini ve Halep'in Aynularap ilçesi, Rakka, Haseke ile Süveyda illerinde siyasi çözüm sağlandıktan sonra yapılacak seçimlerle kalan 21 sandalyenin doldurulacağını bildirdi.

Necme, seçilen milletvekilleri arasında 6 kadın ve 2 Hristiyan vekilin bulunduğunu kaydederek, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından atanacak üçte birlik kontenjanın ise seçmen heyetinden bağımsız olacağını söyledi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Milletvekili, Orta Doğu, Politika, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Esad rejimi sonrası Suriye'de ilk seçim! İşte sonuçlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ahmet erkil:
    119 da ne oğlum vah vah bizde 650 var 1 0 Yanıtla
  • 768107:
    600 bari olsun :) 119 nedir h8c olurmu 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinan Ateş cinayetinde mahkemelerdeki 2 dava birleştirildi Sinan Ateş cinayetinde mahkemelerdeki 2 dava birleştirildi
“Yan baktın“ kavgasında 5 yaşındaki çocuk öldürüldü "Yan baktın" kavgasında 5 yaşındaki çocuk öldürüldü
Arabada korkunç olay Eşini öldürüp ’kaza’ dedi Arabada korkunç olay! Eşini öldürüp 'kaza' dedi
Everest Dağı’nda bin kişi mahsur kaldı, ekipler donmuş cesetler arasında ilerledi Everest Dağı'nda bin kişi mahsur kaldı, ekipler donmuş cesetler arasında ilerledi
İstanbul Altın Rafinerisi’ne operasyon 21 kişi gözaltında İstanbul Altın Rafinerisi'ne operasyon! 21 kişi gözaltında
Kiralık daire için yayımlanan ilan pes dedirtti: Emekliler aramasın Kiralık daire için yayımlanan ilan pes dedirtti: Emekliler aramasın

23:07
Memphis Depay’ın Brezilya’daki havalimanında pasaportu çalındı
Memphis Depay'ın Brezilya'daki havalimanında pasaportu çalındı
22:39
Süper Lig’in 8. haftasında ilginç istatistik: Fenerbahçe küme potasında
Süper Lig'in 8. haftasında ilginç istatistik: Fenerbahçe küme potasında
22:16
Arda Güler İspanya’da bisiklet turuna çıktı Dinlediği şarkıya dikkat
Arda Güler İspanya'da bisiklet turuna çıktı! Dinlediği şarkıya dikkat
21:42
Başsavcılıktan Serdar Öktem açıklaması Suikastta bir ihtimal artıyor
Başsavcılıktan Serdar Öktem açıklaması! Suikastta bir ihtimal artıyor
21:35
Metroda mide bulandıran anlar: Genç kadını taciz etti
Metroda mide bulandıran anlar: Genç kadını taciz etti
20:22
2 ay sonra bulundu Eşini öldürüp ormana kaçan şahsı yabani hayvanlar parçalamış
2 ay sonra bulundu! Eşini öldürüp ormana kaçan şahsı yabani hayvanlar parçalamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2025 23:19:05. #7.13#
SON DAKİKA: Esad rejimi sonrası Suriye'de ilk seçim! İşte sonuçlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.