Esad rejimi sonrası Suriye\'de ilk seçim! İşte sonuçlar

Beşar Esad rejiminin ardından Suriye'de, 11 ildeki 50 seçim bölgesinde yapılan Halk Meclisi seçimlerinde 119 milletvekili belirlendiği açıklandı.

Suriye'de halk Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk kez sandık başına gitti. Yüksek Seçim Komitesi Sözcüsü Nevvar Necme, başkent Şam'daki Halk Meclisi binasında düzenlenen basın toplantısında seçim sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

İŞTE SEÇİM SONUÇLARI

Necme, seçim sonucunda 119 milletvekilinin belirlendiğini, toplamda 140 milletvekili olması gerektiğini ve Halep'in Aynularap ilçesi, Rakka, Haseke ile Süveyda illerinde siyasi çözüm sağlandıktan sonra yapılacak seçimlerle kalan 21 sandalyenin doldurulacağını bildirdi.

Necme, seçilen milletvekilleri arasında 6 kadın ve 2 Hristiyan vekilin bulunduğunu kaydederek, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından atanacak üçte birlik kontenjanın ise seçmen heyetinden bağımsız olacağını söyledi.