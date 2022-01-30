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Suriye'deki güvenli bölgelerde 15 çocuğun donarak öldüğü iddialarına AFAD'dan yalanlama - Son Dakika

Suriye'deki güvenli bölgelerde 15 çocuğun donarak öldüğü iddialarına AFAD'dan yalanlama

30.01.2022 10:37

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin kontrolü altındaki bölgelerde 15 Suriyeli çocuğun soğuktan donarak yaşamını yitirdiğine yönelik iddia sosyal medyayı karıştırdı. Gündem yaratan iddiaya yazılı bir açıklamayla yanıt veren AFAD, iddianın doğru olmadığını ve paylaşımlarda kullanılan fotoğrafların 2013 ve 2017 yıllarında çekildiğinin tespit edildiğini aktardı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin kontrolü altındaki bölgelerde 15 çocuğun donarak öldüğü iddialarını yalanlayarak, söz konusu fotoğrafların 2013 ve 2017'de yayınlandığının tespit edildiğini açıkladı.

"İDDİALAR ARAŞTIRILDI, FOTOĞRAFLAR 2013 VE 2017 YILLARINDAN"

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, basın yayın organlarında yer alan "Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin kontrolü altındaki bölgelerde 15 çocuğun donarak öldüğü" iddialarının araştırıldığı ve iddianın kanıtı olarak sunulan fotoğrafların 2013'te ve 2017'de yayınlandığının tespit edildiği kaydedildi.

İNSANİ YARDIM ÇALIŞMALARI TÜM MEVSİM ŞARTLARINI İÇERECEK ŞEKİLDE YÜRÜTÜLÜYOR

Türkiye'nin Suriye'de Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ile İdlib Gerginliği Azaltma bölgelerindeki insanı yardım çalışmalarını AFAD koordinasyonunda sivil toplum kuruluşları ile sürdürdüğü hatırlatılan açıklamada, güvenli bölgelerdeki çalışmaların 2016'dan beri kış tedbirleri de dahil tüm mevsim şartlarını içerecek şekilde yürütüldüğü belirtildi.

BÖLGEDE DONDURUCU SOĞUKLAR DEVAM EDİYOR

Güvenli bölgelerde son 6 günde Türkiye'nin kontrolündeki kamplarda bin 692 çadır, 2 bin 480 ton kömür, 23 bin 961 gıda kolisi, 46 bin 476 battaniye, 44 bin 774 giyim malzemesi dağıtıldığı kaydedilen açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmamasına karşın bölgede dondurucu soğukların devam ettiği aktarıldı.

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Türkiye, Suriye, AFAD, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Suriye'deki güvenli bölgelerde 15 çocuğun donarak öldüğü iddialarına AFAD'dan yalanlama - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Suriye'deki güvenli bölgelerde 15 çocuğun donarak öldüğü iddialarına AFAD'dan yalanlama - Son Dakika
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