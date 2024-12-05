Suriye'de Heyet Tahrir eş- Şam'ın (HTŞ) başını çektiği muhalif silahlı gruplar, Beşar Esad rejimine karşı 27 Kasım'da başlattıkları geniş çaplı saldırılarda kısa sürede büyük kazanımlar elde etti. Önce İdlib bölgesinin tamamını ardından da Halep ve Tel Rıfat'ı ele geçiren muhalif gruplar, son olarak Hama'yı kontrol altına aldı.
Bir televizyon canlı yayınında ise HTŞ kavgası yaşandı. Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığı programın konuklarından Gezici Araştırma'nın Başkanı Mehmet Gezici, yayında HTŞ güzellemesi yapılmamasını ve HTŞ'nin terör örgütü olarak kabul edilmesi gerektiğini söyledi. Bu esnada AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner ile Murat Gezici arasında tartışma yaşandı.
Metiner, Gezici'yi program arasında dışarıda hesaplaşmaya çağırdı ve üzerine yürüdü. Yayına verilen aranın ardınan Gezici programı terk ederken, Metiner ise seyircilerden özür diledi.
Son Dakika › Dünya › Suriye'deki Muhalif Gruplar, Esad Rejimine Karşı Büyük Kazanımlar Elde Etti - Son Dakika
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