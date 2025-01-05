Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Orta Doğu Turu İçin Doha\'ya Gitti

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SURİYE Dışişleri Bakanı Şeybani, Orta Doğu turu kapsamında Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, Orta Doğu turu kapsamında Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdün'ü ziyaret edecek. Bakan Şeybani, tur kapsamında ilk olarak resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.

Şeybani, önceki gün ziyaretlere ilişkin açıklamasında, "Bu hafta ülkem Suriye'yi temsilen Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün'deki kardeşlerimize resmi bir ziyarette bulunacağım. Bu ziyaretlerin istikrarı, güvenliği, ekonomik iyileşmeyi desteklemeye ve seçkin ortaklıklar kurmaya katkıda bulunmasını dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.