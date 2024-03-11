Suriye\'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz

Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyinde bulunan Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/ YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıkladığı gelişmede bölgede teröristlerin "Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı" yaptıkları belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeyi şu ifadelerle duyurdu: "Kahraman komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirmeye devam edeceğiz!"
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İsrail'in aylardır süren saldırıları ve yardım engeli nedeniyle Gazze Şeridi'nde kuvözdeki 2 bebek daha yetersiz beslenme ve tıbbi teçhizat eksikliği nedeniyle hayatını kaybetti. Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da bulunan Kemal Advan Hastanesi yoğun bakım ünitesi çocuk doktoru Samir Lebid, durumu açıkladı. Lebid, yetersiz beslenme nedeniyle daha fazla çocuğun ölümüyle sonuçlanacak bir tıbbi felaketin yaşanabileceği uyarısında bulundu.
Avustralya'nın Sidney şehrinden kalkan Şili merkezli LATAM Havayolları'na ait Boeing 787-9 uçağında yaşanan teknik bir sorunun uçuş sırasında güçlü bir harekete yol açması sonucu en az 50 kişi yaralandı. Uçak Auckland kentine gitmek üzereyken ani bir düşüş yaşandı ve yolcuların bir kısmı yaralandı. Yaralanan yolcular havaalanında tedavi edildi ve durumu ciddi olan bir yolcu bulunmaktadır.
İsveç, NATO'nun 32. üyesi olarak bayrağını ittifakın genel merkezine astırdı. Brüksel'deki NATO Genel Merkezi'nde düzenlenen törene katılan Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in NATO üyesi olmasının, Putin'in Ukrayna savaşında "başarısız" olduğunu gösterdiğini söyledi. İsveç Başbakanı Kristersson ise nükleer silahlara ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını, ancak böyle bir ihtiyaç olduğunu düşünmediklerini belirtti.
İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu tedavi için getirildiği Ankara'da yaşamını yitiren 35 yaşındaki kanser hastası Samah Abdullah Jomman Hounaıdaq'ın cenazesi, Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından yapılan operasyonda, sigara kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 10 bin adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyon sırasında ayrıca çeşitli malzemeler ve 520 paket tütün sarma kağıdı da bulundu. Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Prenses Kate, anneler günü fotoğrafıyla ilgili yaşanan karışıklık üzerine özür diledi ve fotoğrafı düzenelediğini itiraf etti. Fotoğrafın dijital olarak değiştirildiği iddia edildi ve fotoğraf ajansları fotoğrafı geri çekti. Kate, düzenlemeleriyle karışıklığa neden olduğunu kabul etti ve özür diledi. Fotoğrafta yapılan düzenlemeler arasında evlilik yüzüğünün eksik olması, elin bulanık görünmesi ve çocukların kıyafetlerindeki hatalar yer alıyor.
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