Suriye\'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz

Prenses Kate, Anneler Günü Fotoğrafı İçin Özür Diledi

Prenses Kate, anneler günü fotoğrafıyla ilgili yaşanan karışıklık üzerine özür diledi ve fotoğrafı düzenelediğini itiraf etti. Fotoğrafın dijital olarak değiştirildiği iddia edildi ve fotoğraf ajansları fotoğrafı geri çekti. Kate, düzenlemeleriyle karışıklığa neden olduğunu kabul etti ve özür diledi. Fotoğrafta yapılan düzenlemeler arasında evlilik yüzüğünün eksik olması, elin bulanık görünmesi ve çocukların kıyafetlerindeki hatalar yer alıyor.