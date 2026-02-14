Suriye ve ABD Dışişleri Bakanları Münih\'te Buluştu

SURİYE Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Münih'te bir araya geldi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Bakan Esad Hasan Şeybani başkanlığındaki heyetin, 62'nci Münih Güvenlik Konferansı marjında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre görüşmede, yerel ve bölgesel gelişmeler ele alınırken, Suriye'nin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne yapılan vurgu ön plana çıktı.

Açıklamada, Amerikan tarafının Suriye hükümetine olan desteğini ilettiği belirtildi. ABD'nin özellikle, Suriye hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında yakın zamanda imzalanan 'entegrasyon anlaşmasına' ve Suriye devletinin DEAŞ ile mücadeledeki çabalarını destek verdiği kaydedildi.

İki bakanın görüşmesinde ayrıca, Washington ve Şam arasındaki ikili ilişkilerin seyri ve bu ilişkilerin çeşitli alanlarda geliştirilmesi yollarının masaya yatırıldığı ifade edildi.

Görüşmede Suriye heyetinde, SDG elebaşı Mazlum Abdi de yer aldı.