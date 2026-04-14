AFAD verilerine göre Marmara Denizi'nde Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin saat 15.42’de kaydedildiğini açıkladı. Marmara Denizi açıklarında meydana gelen sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi.
AFAD, depremin yerin 12.04 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı.
Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.8, derinliğini ise 8.8 kilometre olarak ölçtü.
Son Dakika › Güncel › Marmara Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?