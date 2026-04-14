Marmara Denizi\'nde 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre Marmara Denizi'nde Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

SAAT 15.42'DE MEYDANA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin saat 15.42’de kaydedildiğini açıkladı. Marmara Denizi açıklarında meydana gelen sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi.

DERİNLİĞİ 12.04 KİLOMETRE OLARAK ÖLÇÜLDÜ

AFAD, depremin yerin 12.04 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı.

KANDİLLİ "3.8" DEDİ

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.8, derinliğini ise 8.8 kilometre olarak ölçtü.