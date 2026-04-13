Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz istifa etti

Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
13.04.2026 22:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulunarak istifa ettiğini duyurdu.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'unda oynanan mücadeleyi Çaykur Rizespor, 2-1'lik skorla kazandı.

BURAK YILMAZ İSTİFA ETTİ

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulunarak istifa ettiğini duyurdu. 

''MHK BAŞKANINA NİYE DOKUNULMUYOR?''

Sitem dolu açıklamalarda bulunan 40 yaşındaki çalıştırıcı, "MHK Başkanı Ali Kıran Baş kesen gibi keyfi yerinde. Kim koruyorsa onu? Büyükler koruyor tabii. Çok rahatlar. TFF ile sıkıntılı bir durum yaşadım. Ondan dolayı Gaziantep'e yapıyorlar. TFF'de bazı insanlar sürekli tehditvari konuşuyorlar. Ben de birazdan konuşacağım. Ben bugüne kadar başkana söz verdiğim için gitmedim. Ben takımıma para atmadım. Çocukların maaşlarını, primlerini yatırttırdım. Kendim para almıyorum. Çok cüzzi. Bana çok fazla terbisizlik yapıldı. Görmezden geldim. Başkanımıza söz verdim. Bu TFF, bu hakemler, TFF'nin içindeki olaylar, hakemlerin rahat rahat doğraması... Bu MHK Başkanına niye dokunulmuyor? Türk futbolunun kalitesi yerlerde." sözlerini sarf etti. 

''BU HAKEMLERLE OLMAZ!''

Hakemlerini tepkisini gösteren Burak Yılmaz, "Bu hakemlerle olmaz. 1 gün önce Galatasaray'ın Konya'da attığı gol iptal ediliyor. 1 gün sonra Trabzonspor aynı golü bana atıyor. Elinizi vicdanınıza koyun. Bakın ben düzeni söylüyorum. Kimseyi savunmak için değil. Bu düzen, düzelmez!" ifadelerini kullandı. 

GÖREVİNİ İKİNCİ KEZ BIRAKTI

Genç teknik adam Burak Yılmaz, bu sezon ikinci kez Gaziantep FK’dan istifa etmiş oldu. Yılmaz, ilk istifası sunmasının ardından iki gün sonrasında kulübe yeniden geri dönmüştü.

GAZİANTEP FK'NIN PERFORMANSI

Süper Lig'de 29. hafta sonunda 10 galibiyet alarak 34 puan toplayan kırmızı-siyahlılar, ligin bitimine 5 hafta kala 11. sırada yer aldı. 


Gaziantep FK, Burak Yılmaz, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Yılmaz Arık Yılmaz Arık:
    Coook gec kalınmış bir karar acı vama gercek yazık oldu 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 00:01:01. #.0.4#
SON DAKİKA: Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz istifa etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.