Suriye ve Azerbaycan\'dan iş birliği görüşmesi

SURİYE Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, başkent Şam'da Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Samir Şerifov ve beraberindeki heyetle görüştü.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Şam'a giden Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Samir Şerifov ve beraberindeki heyetle bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda, iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmeye yönelik atılabilecek adımlar, bölgesel gelişmeler ve ticari konuların ele alındığı bildirildi.
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