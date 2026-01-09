Suriye'nin Halep şehrindeki çatışmaları takip eden Suriye TV muhabiri, canlı yayın sırasında talihsiz bir kaza geçirdi.
Halep kırsalındaki askeri hareketliliği izleyiciye aktaran gazeteci, arkasından gelen tankın çarpmasıyla bir anda yere yığıldı. O dehşet anları televizyon ekranlarına saniye saniye yansıdı.
Kazanın ardından yayına ara verilirken, çevredeki askerler hemen muhabirin yardımına koştu. Gazetecinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Suriyeli gazeteciye canlı yayında tank çarptı
