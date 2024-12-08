Suriyeliler Siirt\'te Şam\'daki Kontrolü Kutladı

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SURİYE'de muhalif grupların başkent Şam'ın kontrolünü ele geçirmesinin ardından Siirt'te yaşayan Suriyeliler, havai fişekli kutlama yaptı.

Muhaliflerin bu sabah Şam'da kontrolü sağlaması sonrası Siirt'te yaşayan Suriyeliler tarafından sevinçle karşılandı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan yüzlerce Suriyeli, sevinç gösterisinde bulundu. Bazı Suriyeliler, havai fişek attı. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı.