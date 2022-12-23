Selin altüst ettiği Suudi Arabistan'da akıntıya kapılan çok sayıda araç üst üste yığıldı - Son Dakika
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Selin altüst ettiği Suudi Arabistan'da akıntıya kapılan çok sayıda araç üst üste yığıldı

23.12.2022 15:21

Suudi Arabistan'da etkili olan sağanak yağış sonrası yaşanan sel felaketinde çok sayıda araç sel sularına kapılarak zarar gördü. İnternete düşen videolarda araçların akıntıyla birlikte sürüklendiği ve üst üste yığıldıkları anlar dikkat çekti.

Suudi Arabistan'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış başta Mekke şehri olmak üzere ülke genelinde sel felaketine neden oldu.

SAĞANAK YAĞIŞ CADDELERİ GÖLE ÇEVİRDİ

Aniden bastıran sağanak yağışla birlikte caddeler adeta göle dönerken, çok sayıda aracın akıntıya kapılarak sürüklendiği görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

ARAÇLAR ÜST ÜSTE YIĞILDI

İnternete düşen bazı videolarda ise sel sularının çekildiği bölgelerde araçların üst üste yığıldıkları anlar yer aldı.

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Suudi Arabistan'da aşırı yağışlar sel felaketine neden oldu Suudi Arabistan'da aşırı yağışlar sel felaketine neden oldu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Talal Bin Abdullah Alotaibi'yi kabul etti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Talal Bin Abdullah Alotaibi'yi kabul etti.

Suudi Arabistan, Sağanak Yağmur, Mekke, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Selin altüst ettiği Suudi Arabistan'da akıntıya kapılan çok sayıda araç üst üste yığıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Selin altüst ettiği Suudi Arabistan'da akıntıya kapılan çok sayıda araç üst üste yığıldı - Son Dakika
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