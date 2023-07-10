Suudi Arabistan'da uyuşturucu suçundan hapis cezasına çarptırılan uçuş görevlisi serbest kalması için krala yalvardı - Son Dakika
Üye Girişi
Suudi Arabistan'da uyuşturucu suçundan hapis cezasına çarptırılan uçuş görevlisi serbest kalması için krala yalvardı

Suudi Arabistan'da uyuşturucu suçundan hapis cezasına çarptırılan uçuş görevlisi serbest kalması için krala yalvardı

10.07.2023 16:03

Litvanyalı Avion Express Havayollarında hostes olan 24 yaşındaki Ilaria De Rosa, Suudi Arabistan'da sutyeninde sakladığı uyuşturucu ile yakalandı. Tutuklu olarak yargılanan hostese mahkeme altı ay hapis cezası verdi. Suudi Arabistan'daki yasadışı bir partide sütyeninde bulunan bir cannabis sigarasıyla yakalandıktan sonra hükümet yetkililerinden yardım talep etti. Ülkede uyuşturucu suçlarına genellikle idam cezası verildiği göz önüne alındığında, De Rosa'nın cezası oldukça hafif olarak kabul ediliyor. De Rosa'nın avukatları, genç kadının serbest bırakılması için Suudi Arabistan'ın 87 yaşındaki lideri Kral Salman bin Abdulaziz Al Saud'a başvuruda bulundular. De Rosa'nın ailesi ve diplomatlar, temyizin kabul edilmesi durumunda genç kadının bu sonbaharda evine dönebileceğini umuyorlar.

Litvanyalı Avion Express Havayollarında hostes olan 24 yaşındakiIlaria De Rosa, Suudi Arabistan'da Mayıs ayında sutyeninde sakladığı uyuşturucu ile yakalandı.

Suudi Arabistan'da uyuşturucu suçundan hapis cezasına çarptırılan uçuş görevlisi serbest kalması için krala yalvardı

Tutuklu olarak yargılanan hostese mahkeme altı ay hapis cezası verdi.

Suudi Arabistan'daki yasadışı bir partide sütyeninde bulunan bir cannabis sigarasıyla yakalandıktan sonra hükümet yetkililerinden yardım talep etti.

24 yaşındaki De Rosa, ülkenin sıkı uyuşturucu yasalarını ihlal etmek suçundan altı ay hapis cezasına çarptırıldı. Cidde'deki bir otelde gerçekleşen yasadışı partideyken De Rosa'nın sütyeninde bir cannabis sigarası bulundu.

Suudi Arabistan'da uyuşturucu suçundan hapis cezasına çarptırılan uçuş görevlisi serbest kalması için krala yalvardı

Ülkede uyuşturucu suçlarına genellikle idam cezası verildiği göz önüne alındığında, De Rosa'nın cezası oldukça hafif olarak kabul ediliyor. De Rosa'nın avukatları, genç kadının serbest bırakılması için Suudi Arabistan'ın 87 yaşındaki lideri Kral Salman bin Abdulaziz Al Saud'a başvuruda bulundular.

De Rosa'nın ailesi ve diplomatlar, temyizin kabul edilmesi durumunda genç kadının bu sonbaharda evine dönebileceğini umuyorlar.

YORUMLAR
500
İspanya'da yaşlı kadın, plajda cinsel ilişkiye girenleri terlikle dövdü İspanya'da yaşlı kadın, plajda cinsel ilişkiye girenleri terlikle dövdü

Dünya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suudi Arabistan'da uyuşturucu suçundan hapis cezasına çarptırılan uçuş görevlisi serbest kalması için krala yalvardı - Son Dakika


Son Dakika
16:04 Özkan Uğur'un ölüm haberini duyuran doktor, son anlarını aktardı: Yoğun bakımda bile teşekkürü ihmal etmedi
16:00 Özkan Uğur'un ölüm haberini veren doktor son anlarını anlattı: Yoğun bakımda bile teşekkürü ihmal etmedi
15:58 Real Madrid, Arda Güler'in transferiyle sosyal medyada rekor kırdı
15:54 Dünyanın konuştuğu rekor! Arda Güler, Real Madrid'e tarihinde ilki yaşattı
15:48 Togg'a bir haftada 2. zam geldi! İşte yerli otomobilin yeni fiyatları
15:43 Togg'a bir haftada 2. zam! İşte yeni fiyatlar
15:33 Putin'in isyandan 5 gün sonra Wagner lideri Prigojin'le görüştüğü anlaşıldı
15:29 Putin'in isyandan 5 gün sonra Wagner lideri Prigojin'le görüştüğü ortaya çıktı
15:22 Ünlü yorumcu Güntekin Onay'dan Suriyeli ve Afgan göçmenlerle ilgili çarpıcı cinsellik sözleri
15:18 Ünlü yorumcu Güntekin Onay'dan Suriyeli ve Afgan göçmenlerle ilgili olay cinsellik sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2023 16:14:18. #1.13#
SON DAKİKA: Suudi Arabistan'da uyuşturucu suçundan hapis cezasına çarptırılan uçuş görevlisi serbest kalması için krala yalvardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement