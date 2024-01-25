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Suudi Arabistan'da 70 yıl sonra ilk: Yasal içki satışı başlıyor - Son Dakika
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BBC

Suudi Arabistan'da 70 yıl sonra ilk: Yasal içki satışı başlıyor

Suudi Arabistan'da 70 yıl aradan sonra ilk defa yasal içki satışı yapılacak. Başkent Riyad'da açılacak olan içki dükkanı, yalnızca Müslüman olmayan diplomatlara satış yapabilecek. Bu adım, ülke içindeki yasa dışı içki satışının önüne geçmek amacıyla atıldı.

25.01.2024 - 08:04,  Güncelleme: 11:10
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Suudi Arabistan, içki satışını yasal hale getiren bir uygulamaya başlıyor. Buna göre ülkenin başkenti Riyad'da büyükelçiliklerin bulunduğu bölgede açılacak ilk içki satış dükkanı, sadece Müslüman olmayan diplomatlara satış yapabilecek.

DİPLOMATLARA LİMİTLİ İÇKİ SATIŞI

Başlayacak yeni uygulamayla diplomatlara ayda 240 puanlık içki satışı yapılacak ve bir litre yüksek alkollü içki (viski, cin vs.) altı puana, bir litre şarap üç puana, bir litre bira da bir puana denk olacak. Bir diplomatın her ay 40 litre yüksek alkollü içki veya 80 litre şarap alması mümkün. Ülkede yaşayan yabancılara yönelik içki satışıyla ilgili ise herhangi bir farklılık yaşanmayacak.

Suudi Arabistan'da mevcut yasalara göre içki içen veya bulunduranlara para cezası, hapis ve kamuya açık kırbaçlanma gibi cezalar söz konusu.

İÇKİLER ÖZEL KUTULARLA SOKULUYORDU

AFP ve Reuters ajanslarının aktardığına göre, ülkede görev alan diplomatlar bugüne kadar sadece diplomatik kurallar gereği Suudi yetkililerin açamadığı mühürlü kutularda ülkeye içki sokup içebiliyordu. Suudi yetkililer içki satışı hamlesiyle ülke içindeki yasa dışı satışın önüne geçmek istiyor.

SUUDİ ARABİSTAN'DA İÇKİ SATIŞI BİR CİNAYETLE YASAKLANDI

Ülkedeki içki satışlarının yasaklanması, 1952'de Kral Abdülaziz'in oğullarından birinin sarhoşken İngiliz bir diplomatı silahla öldürmesi sonucu yürürlüğe girmişti.

Ülkede içki satışlarının kısa süre içinde sadece diplomatlara yönelik başlaması beklenirken bu gelişme, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın "2030 Vizyonu" isimli liberalleştirme planının son adımı oldu.

Çoğu körfez ülkesinde alkol tüketimi benzer kısıtlamalara tabiyken Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da 21 yaşın üstündeki gayrimüslimlere oteller, kulüpler ve barlarda içki satışı yapılıyor.

Suudi Arabistan\'da 70 yıl sonra ilk: Yasal içki satışı başlıyor
Kaynak: BBC
YORUMLAR (5)
  • Abdülkadir Doğruyol: SUUDİ YÖNETİMİ KENDİ ELİ İLE KUTSAL BELDELERİ BEREKETSİZLİĞE SEVK EDİYOR .SUUD ALİMLERİ BU REZALETE MANİ OLMALI . Yanıtla 6 39
  • Abdülkadir Doğruyol: DEMEK ARTIK SUUDİ ARABİSTAN AYYAŞKİSTAN OLACAK HERHALDE . Yanıtla 8 28
  • Ahmet Ateş: Betona taş atmaktan ne zaman para almayacak? Yanıtla 15 18
  • Serkan Basar: özde değil sözde müslüman ülkedir kendileri Yanıtla 6 26
  • özkan akdemir: suud ailesi yahudilerle öz kardeştir. Yanıtla 0 1

Suudi Arabistan, Riyad, Dış Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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