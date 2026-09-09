Suudi Arabistan, Husi saldırılarında 73 kişinin yaralandığını açıkladı

Suudi Arabistan, Yemen'deki İran destekli Husilerin ülkedeki enerji tesisleri ve sivil altyapılara onlarca İHA (insansız hava aracı) ve füzeyle düzenlediği saldırılarda 73 kişinin yaralandığını açıkladı. Salı günü düzenlenen saldırılarda Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki dört şehir hedef alındı. Suudi Arabistan ordusu ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalarda, bazı petrol tesislerinde saldırılar sonucu çıkan yangınların operasyonların geçici olarak durmasına neden olduğu belirtildi. Yemen'deki Suudi liderliğindeki koalisyon "tehlikeli tırmanışa" karşılık vereceklerini açıkladı. Husiler ise saldırıların Suudi Arabistan'ın son dönemde Yemen'in kuzeybatısındaki kontrol ettikleri bölgelere düzenlediği onlarca saldırıya misilleme olduğunu savundu.İran destekli Şii grup, Suudi Arabistan'ı pazartesi günü al-Hazm kentinde bir cezaevine saldırarak en az 11 kişiyi öldürmekle suçladı. Enkaz altında 20 tutuklu daha bulunduğu iddia edildi.

Yemen'deki Suudi öncülüğündeki koalisyonun sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Husilerin İHA ve füze saldırılarının Abha, Khamis Mushait, Jazan ve Najran şehirlerindeki sivil ve ekonomik alanları hedef aldığını, yaralananlar arasında kadın ve çocukların da bulunduğunu söyledi.Enerji Bakanlığı da, "hedef alınan birkaç enerji tesisinde" yaralananlar olduğunu ekledi, saldırıların bazı operasyonların geçici olarak durmasına neden olduğu belirtildi.Husi saldırılarını "terörist milislerin sorumsuz ve düşmanca yaklaşımını teyit eden tehlikeli bir tırmanış" olarak niteleyen Maliki, Suudi liderliğindeki koalisyonun örgütü caydırmak için "tüm gerekli operasyonel önlemleri alacağını" belirtti. Husi askeri sözcüsü Yahya Sarea ise Suudi ordusunu son üç günde Yemen'in Marib, el-Bayda, Hudeyde, Taiz ve Jawf vilayetlerine 120'den fazla hava saldırısı düzenlemekle ve "ağır suçlar" işlemekle suçladı.Sözcü, Husi milislerinin bu "acımasız saldırıya" "onlarca balistik füze ve insansız hava aracıyla" karşılık verdiğini ve bunların "önemli hasara" yol açtığını iddia etti.Arap ülkelerinden oluşan Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon Yemen'deki iç savaşta on yılı aşkın süredir, Husilere karşı Yemen hükümetini destekliyor. Dört yıldır süren gayri resmi ateşkes, Temmuz ayında Husi milislerin Suudi Arabistan'a karşı "deniz ambargosu" ilan etmesi, ve Suudi havaalanlarına, petrol tesislerine ve Kızıldeniz'deki tankerlere füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenlemesiyle çatırdamaya başlandı. Husilerin saldırıların, Suudilerin kendi kontrollerdeki bölgelerindeki liman ve havalimanlarına uyguladığı ablukaya ve Yemen'in başkenti Sana'daki havalimanına yapılan Suudi saldırısına misilleme olduğunu savunuyor. Yemen'in güneybatı kıyısında da perşembe gününden bu yana şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Husi milisler, Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan Bab el-Mandeb Boğazı'nın kontrolünü ele geçirmek amacıyla Yemen hükümeti yanlısı güçlere karşı yeni saldırılar başlattı. Son çatışmalarda 300'den fazla kişinin öldüğü, 18.500'den fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildiriliyor. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaşla Hürmüz Boğazı'nın fiili olarak kapanmasının ardından, Kızıldeniz Suudi petrolünün sevkiyatı için hayatı önem kazandı.