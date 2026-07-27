Suudi Arabistan İHA Saldırısını Önledi

SUUDİ Arabistan Savunma Bakanlığı, Irak topraklarından ülkenin Doğu ve Riyad bölgelerindeki petrol tesislerini hedef alan insansız hava araçlarının hava savunma sistemlerince engellenerek imha edildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son saatlerde ülkeye yönelik gerçekleştirilen insansız hava araçları (İHA) saldırılarına ilişkin bilgi verildi. Bakanlık, hava savunma sistemlerinin Doğu ve Riyad bölgelerindeki petrol tesislerini hedef almaya çalışan çok sayıda İHA'yı başarıyla engelleyip imha ettiğini bildirdi.

Söz konusu saldırı girişimlerinin Irak topraklarından başlatıldığını ve İran'a bağlı milisler tarafından gerçekleştirildiğini aktaran Bakanlık, Suudi Arabistan'ın kendini ve tesislerini savunma hakkına sonuna kadar sahip olduğunun altını çizdi. Yapılan açıklamada, "Krallık, uygun zaman ve mekanda karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır" ifadelerine yer verildi.