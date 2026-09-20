Suudi Arabistan Merkez Bankası, mBridge çalışmasını tamamladı, artık katılımcı değil - Son Dakika
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Suudi Arabistan Merkez Bankası, mBridge çalışmasını tamamladı, artık katılımcı değil

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Suudi Arabistan Merkez Bankası, mBridge çalışmasını tamamladı, artık katılımcı değil
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Financial Times'a göre Suudi Arabistan, Çin liderliğinde geliştirilen mBridge ödeme platformundan çekildi. SAMA, 13 Mayıs 2025'te kavram kanıtlama çalışmasını tamamladığını ve platformdaki üyeliğinin sona erdiğini bildirdi; BIS de Ekim 2024'te ayrılmıştı.

(ANKARA) - Financial Times'ın (FT) haberine göre, Suudi Arabistan, ABD dolarına ve SWIFT sistemine alternatif sınır ötesi ödeme altyapısı oluşturmayı amaçlayan, Çin öncülüğünde geliştirilen ve merkez bankalarının dijital para birimleriyle doğrudan sınır ötesi işlem yapmasına imkan tanıyan mBridge platformuna katılımını sonlandırdığını bildirdi.

FT'nin haberine göre, blokzincir teknolojisini kullanan mBridge, merkez bankalarının kendi dijital para birimleri üzerinden doğrudan işlem yapmasına olanak sağlayarak sınır ötesi döviz işlemlerinin maliyet ve süresini azaltmayı ve doların aracı para olarak kullanımını sınırlamayı amaçlıyor.

Suudi Arabistan; Çin, Hong Kong, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri ve Uluslararası Ödemeler Bankası'nın (BIS) yer aldığı projeye 2024 yılında aktif katılımcı olarak dahil olmuştu. Suudi Arabistan'ın projeden çekildiği daha önce kamuoyuna açıklanmamıştı.

Suudi Arabistan Merkez Bankası'ndan (SAMA) FT'ye yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın, Çin öncülüğünde geliştirilen ve merkez bankalarının dijital para birimleriyle doğrudan sınır ötesi işlem yapmasına imkan tanıyan mBridge platformuna, 2023 yılında BIS çatısı altında gözlemci üye olarak katıldığı belirtildi.

Açıklamada, 2024 yılında ise platformun temel sürümünün geliştirilmesi ve "kavram kanıtlama (proof of concept)" çalışmalarına dahil olduğu belirtilerek, "Planlandığı üzere SAMA, mBridge (kavram kanıtlama) çalışmasını 13 Mayıs 2025'te başarıyla tamamladı. Çalışmanın tamamlanmasının ardından SAMA artık mBridge'in katılımcı üyesi değildir" ifadeleri kullanıldı.

Haberde, Suudi Arabistan'ın çekilme kararının ABD'den gelen bir baskının sonucu olduğuna ilişkin resmi bir açıklama bulunmadığı belirtilirken, konuya yakın bir kişinin, kararın daha "geniş bir siyasi çıkarımla ilişkilendirilmesinin yanlış olacağını" söylediği aktarıldı.

BIS de Ekim 2024'te projeden ayrılmıştı. FT, Washington'ın BIS üzerinde mBridge'den çekilmesi yönünde baskı oluşturduğunu daha önce bildirmişti. Dönemin BIS Genel Müdürü Agustín Carstens ise kurumun projeden ayrılmasının başarısızlık veya siyasi gerekçelerle bağlantılı olmadığını ifade etmişti.

Çin'in küresel finans sisteminde doların rolünü azaltabilecek alternatifler geliştirme çabalarının ABD'de yakından takip edildiği belirtilen haberde, bazı ABD'li yetkililerin mBridge'in Çin'e platformun gizlilik, güvenlik ve birlikte çalışabilirlik gibi alanlarda küresel standartların belirlenmesinde önemli bir etki sağlayabileceği ve ABD yaptırımlarının aşılmasına imkan verebileceği yönündeki endişelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
Çin Halk CumhuriyetiSuudi ArabistanFinancial TimesMerkez BankasıEkonomiFinansDünyaSon Dakika

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