Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi övdüğü sırada kalp krizi geçiren Suudi Arabistanlı iş adamı öldü - Son Dakika
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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi övdüğü sırada kalp krizi geçiren Suudi Arabistanlı iş adamı öldü

10.08.2022 23:03

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'den övgüyle bahsettiği sırada kalp krizi geçirerek yere yığılan Suudi Arabistanlı iş adamı Mohammad Al Qahtani yaşamını yitirdi.

Al-Salam Holding Yönetim Kurulu Başkanı Suudi Arabistanlı iş adamı Mohammad Al Qahtani, Mısır'ın Kahire'de düzenlenen Arap- Afrika Konferansı'nda yaptığı konuşma sırasında kalp krizi geçirerek yere yığıldı.

SİSİ'Yİ ÖVDÜĞÜ SIRADA YERE YIĞILDI

Hayatını kaybettiği açıklanan Al Qahtani'nin, konuşmasında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'den övgüyle bahsettiği sırada kalp krizi geçirdiği aktarıldı. Al Qahtani'nin yere yığılmadan önce Sisi'yi "insanlığın dekanı ve barış adamı" olarak nitelendirdiği belirtildi.

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Kaynak: İHA

Kalp Krizi, Mısır, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi övdüğü sırada kalp krizi geçiren Suudi Arabistanlı iş adamı öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi övdüğü sırada kalp krizi geçiren Suudi Arabistanlı iş adamı öldü - Son Dakika
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