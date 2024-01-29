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Suudi Arabistan'da Müslüman çiftlere Mekke ve Medine'de nikah kıyma izni - Son Dakika
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Suudi Arabistan'da Müslüman çiftlere Mekke ve Medine'de nikah kıyma izni

Suudi yetkililer, turizmi teşvik etmek amacıyla Mekke ve Medine'deki kutsal mekanlarda çiftlerin evlilik sözleşmesi yapmasına izin vereceğini açıkladı. Hac ve Umre Bakanlığı'nın başlattığı bu girişim, Mekke'deki Büyük Cami ve Medine'deki Peygamber Camii'nde düğün sözleşmelerine imkan tanıyor. Uzmanlar, bu adımı kutsal yerlerin saygıyla ele alındığı bir yenilik olarak değerlendiriyor.

Suudi Arabistan\'da Müslüman çiftlere Mekke ve Medine\'de nikah kıyma izni
29.01.2024 - 15:23,  Güncelleme: 15:42
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Suudi yetkililer, turizmin kalkınması için Mekke ve Medine'deki İslam'ın iki kutsal mekanında bundan sonra çiftlerin nikah kıyabileceklerini açıkladı.

Suudi Hac ve Umre Bakanlığı: Müslüman çiftlere, Mekke'deki Büyük Cami ile Medine'deki Peygamber Camii'nde resmi nikah kıymalarına izin verilecek

Bu girişim, Hac ve Umre Bakanlığı tarafından başlatılan girişimlerin bir parçası olarak açıklandı ve Mekke'deki Büyük Cami ile Medine'deki Peygamber Camii'ndedüğün sözleşmelerine izin veriliyor.

Uzmanlar, bu girişimi her iki mekanın kutsallığını göz önünde bulundurarakyenilikçilik için 'büyük bir adım olarak' değerlendirdi.

Suudi mazun (evlilik yetkilisi) Musaed Al Jabri, camide evlilik sözleşmesi yapmanın İslam'da mümkün olduğunu belirtti ve Peygamber Muhammed'in (SAV) bir arkadaşının düğün merasimini camide gerçekleştirdiğini ifade etti.

Al Jabri, bazı insanların camide evlilik sözleşmesi yapmanın "bereket ve iyi şans" getirdiğine inandığını belirtti. Merasim katılımcılarının uymaları gereken kurallar arasında, ibadet edenlerin dikkatini dağıtmamak için yüksek sesli konuşmalardan kaçınılması bulunduğunu belirtti. "Ayrıca, yerin kutsallığına saygı göstermek ve çok fazla kahve, şekerleme veya yiyecek getirmemek önemlidir," diye ekledi. Suudi Arabistan'dan ve dışından milyonlarca Müslüman, her yıl Umre yapmak ve Medine'deki Peygamber Camii ile diğer İslam kutsal yerlerini ziyaret etmek için Büyük Cami'ye gider.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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