Sylvester Stallone'un canlandırdığı mafya babası karakteri Dwight'ın ilk görselleri paylaşıldı - Son Dakika

Paramount+, ünlü aktör Sylvester Stallone'un Tulsa King adlı dizideki mafya babası karakterinin ilk görselini paylaştı.

Tarihe geçen filmlerden Rocky serisinin fikir babası ve yazarı olan Stallone, Police Story, Kojak ve bugünlerde gösterimde olan This Is Us gibi dizilerde yardımcı karakter rollerinde yer aldıktan sonra ilk defa bir televizyon dizisinde başrolde olacak.

Paramount+ dijital yayın platformunda gösterime girecek dizide Dwight adlı bir mafya babasını canlandıran Stallone'un ilk fotoğrafı yapım şirketinin sosyal medya hesabında paylaşıldı.

MTV Entertainment Studios ve 101 Studios'un ortak yapımı olan ve Taylor Sheridan tarafından yazılan dizi, 25 yıl sonra hapisten çıkan ve mafya ailesinin patronu tarafından ABD'nin Tulsa kentine sürgün edilen New York'lu Dwight karakterini takip ediyor.

Artık New York'taki mafya ailesinden destek görmediğini düşünen Dwight Manfredi, yerleştiği Tulsa'da kendisine yeni bir aile kurmaya başlıyor.

Tulsa King'in yapımcılığını üstlenen isimler arasında daha önce psikolojik terapi gören bir mafya babasının hikayesini anlatan ünlü Sopranos dizisinin yapımcısı olan Terence Winter bulunuyor.

Ekrana dönüş

Rocky ve Rambo adlı filmlerdeki rolleriyle ün kazanan Stallone, son dönemlerde ekrana dönüş yapmaya başladı.

Stallone, 2015 ve 2018 yıllarında Rocky Balboa karakterini tekrar canlandırdığı Creed ve Creed II filmleriyle başarı elde etmişti.

Stallone aynı zamanda geçen sene The Suicide Squad adlı filmde King Shark karakterini oynamıştı.

Ünlü oyuncunun önümüzdeki dönemde Samaritan, Expendables ve Guardians of the Galaxy 3 adlı filmlerde rol alması bekleniyor.

Tulsa King'in gösterim tarihi ise henüz açıklanmadı.