Türkçe artık Kerkük'te resmi dil! Resmi kurumlara tabelalar asıldı - Son Dakika

Türkçe artık Kerkük'te resmi dil! Resmi kurumlara tabelalar asıldı

Türkçe artık Kerkük\'te resmi dil! Resmi kurumlara tabelalar asıldı
Son Güncelleme: 21.09.2023 12:52

Irak'ın Türkmen şehri Kerkük'te resmi dairelerde yazılar ve dış mekan tabelaları artık Türkçe de yazılacak. Kerkük Valiliği ile İl Meclisi'ne Türkçe tabelalar asıldı. Bu uygulama, Türkçe'nin resmi alanda kullanımının ilk adımı oldu.

2008'de alınan karar, yıllar sonra yürürlüğe girdi. Kerkük'te Türkçe, artık resmi dil olarak kullanılıyor. Irak'ın Türkmen kentinde, resmi dairelerde ve dış mekan tabelalarında Türkçe kullanılması için ilk adım atıldı. Uygulama, Kerkük Valisi Rakan El-Cuburi'nin imzaladığı kararla başladı.

Tabelalar asıldı! Türkçe artık Kerkük'te resmi dil

İMZAYI ATTI, TALİMATI VERDİ

El Cuburi, resmi daireler ile dış mekan tabelalarının incelenmesi ve Türkçe'nin yer almadığı tüm tabelalarda Türkçe'nin de kullanılması talimatını verdi. Kararın ardından Kerkük Valiliği ile İl Meclisi'ne Türkçe tabelalar asıldı.

Tabelalar asıldı! Türkçe artık Kerkük'te resmi dil

BÜYÜK SEVİNÇLE KARŞILANDI

18 Eylül tarihinden itibaren yürürlüğe giren karara göre, il genelinde resmi yazışmalar için de Türkçe geçerli dillerden biri olacak. Karar çerçevesinde kentteki tüm okulların tabelaları güncellenecek. Türkçe'nin yanı sıra Arapça, Kürtçe ve Süryanice de tabelalarda kullanılacak. Karar, Kerkük genelinde büyük sevinçle karşılandı.

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Son Dakika Dünya Türkçe artık Kerkük'te resmi dil! Resmi kurumlara tabelalar asıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkçe artık Kerkük'te resmi dil! Resmi kurumlara tabelalar asıldı - Son Dakika
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