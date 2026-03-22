Tahran\'da SİHA Düşürüldü

İRAN'ın başkenti Tahran semalarında bir silahlı insansız hava aracının düşürüldüğü bildirildi.
İran basını, İran ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı. Açıklamada, "Düşman İsrail-ABD güçlerine ait silahlı insansız hava aracının (SİHA), Tahran semalarında herhangi bir operasyon gerçekleştirmeden önce vurularak imha edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
