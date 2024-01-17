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Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe Tahttan Çekildi, Prens Frederik Göreve Geldi - Son Dakika
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Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe Tahttan Çekildi, Prens Frederik Göreve Geldi

Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe, Kopenhag'da yapılan toplantı sırasında tahttan çekildiğini duyurdu. 52 yıl boyunca görev yapan Kraliçe, görevini oğlu Prens Frederik'e devretti. Prens Frederik'in adı geçmişte yasak aşk skandalına karışmıştı. Prens Frederik'in eşi Prenses Mary'i Meksikalı bir iş kadınıyla aldattığı iddiaları basında geniş yankı uyandırmıştı.

Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe Tahttan Çekildi, Prens Frederik Göreve Geldi
17.01.2024 - 14:36,
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Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe, Kraliçe, Kopenhag'da Başbakanlık Çalışma Ofisine de ev sahipliği yapan Christiansborg Sarayı'nda Danimarka Kabinesi ile yapılan toplantı sırasında tahttan çekildiğini duyurdu. Kraliçe, tahta çıkışının 52. yılında görevini oğlu Prens Frederik'e bıraktı. Tahta gelen Frederik'in adı geçtiğimiz yıllarda yasak aşk skandalına karışmıştı.

Prens Frederik'in eşi Prenses Mary'i geçtiğimiz aylarda Meksikalı bir iş kadınıyla aldattığı ileri sürülmüştü. Frederik, 47 yaşındaki Meksikalı Genoveva Casanova ile Madrid'deki bir sergide görüntülenmişti. Taraflar bu iddiayı kesin bir dille yalansa da söylenti Danimarka basınında geniş bir yankı uyandırmıştı. Prens Frederik ve eşi Prens Mary söylentilerin ardından bir davete katılmış ancak aralarındaki gerginlik yüzlerine yansımıştı. Yasak aşk iddiasının ardından araçta birlikte görüntülenen çiftten Prens Frederik halka ve basın mensuplarına selam verirken Prenses Marry ise yüzünü çevirerek selam vermemişti.

Tahta oturmasıyla yeniden gündeme geldi! Danimarka Kralı X. Frederik'in adı yasak aşka karışmış
Prens Frederik ve Genoveva Casanova
Tahta oturmasıyla yeniden gündeme geldi! Danimarka Kralı X. Frederik'in adı yasak aşka karışmış
Prens Frederik ve eşi Prenses Mary
Tahta oturmasıyla yeniden gündeme geldi! Danimarka Kralı X. Frederik'in adı yasak aşka karışmış
Tahta oturmasıyla yeniden gündeme geldi! Danimarka Kralı X. Frederik'in adı yasak aşka karışmış
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