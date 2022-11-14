İngiliz basını üzerindeki tişörte dikkat çekti! Taksim bombacısıyla ilgili çarpıcı detay

İstiklal Caddesi'ne bombalı saldırı düzenledikten sonra sabaha karşı Küçükçekmece'deki evinde yaka paça gözaltına alınan Suriyeli terörist Ahlam Albashir ile ilgili bir detaya İngiliz tabloid gazeteleri dikkat çekti.

ALBASHİR'İN ÜSTÜNDEKİ "NEW YORK" TİŞÖRTÜNE DİKKAT ÇEKTİLER

İngiltere'nin çok okunan gazetelerinden Daily Mirror, Albashir'in gözaltına alınırken üzerinde olan kapüşonlu, mor ve üzerinde "New York" yazan kıyafetine vurgu yaptı. Gazete, Albashir'in üzerindeki kıyafetin bir benzerinin 2005'te Londra'yı kana bulamaya çalışan bir terörist tarafından da giyildiğini hatırlattı.

2005'te Londra Metrosu'nu patlatmaya çalışan Ramzi Muhammed de "New York" tişörtü giyiyordu.

"LONDRA METROSUNA SALDIRAN TERÖRİST DE BENZER BİR KIYAFET GİYİYORDU"

Haberde, "Kadın terörist üzerinde New York yazan mor bir kapüşonlu kazak giyiyordu. Bu kıyafet 21 Temmuz 2005'te Londra metrosunda bombalı saldırı düzenleme girişiminde bulunan Remzi Muhammed'in giydiği ve üzerinde 'New York' yazan siyah sweatshirt'e benziyor" ifadesi kullanıldı.

52 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

2005 yılında İngiltere'ninbaşkenti Londra'daki metro istasyonlarına ve sivillere yönelik bombalı saldırı girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Bu saldırıdan haftalar önce 7 Temmuz 2005'te Londra'da benzer bir saldırı gerçekleşmiş ve El-Kaide'nin üstlendiği bu saldırılarda 52 kişi yaşamını yitirmiş, 784 kişi ise yaralanmıştı.