Taliban, Afganistan'da 10 yaş üstü kız çocuklarının eğitimine yasak getirdi - Son Dakika
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Taliban, Afganistan'da 10 yaş üstü kız çocuklarının eğitimine yasak getirdi

07.08.2023 16:52

Afganistan'ın bazı bölgelerinde Taliban, 10 yaşından büyük kız çocuklarının eğitimine yasak getirdi. Yerel Taliban yetkilileri, belirli bölgelerdeki okul müdürlerine, 10 yaş üstü kız çocuklarını kabul etmemeleri talimatını verdi. Eğitim alanında faaliyet gösteren yardım kuruluşları da benzer emirleri okuma yazma kurslarına kadar ulaştığını doğruluyor. Bu tür kararlar, kız çocuklarının eğitim hakkının kısıtlanması ve insan hakları ihlali olarak eleştiriliyor. Taliban'ın başkent Kabil'deki Halkla İlişkiler Bakanlığı ise konuya dair henüz bir açıklama yapmadı. Ancak Taliban'ın iktidara gelmesinin ardından kız çocuklarının eğitim hakkı giderek kısıtlanıyor. Taliban yetkilileri uluslararası toplantılarda kadınların eğitimi ve çalışması konusunda ılımlı açıklamalar yapmaya devam ediyor. Ancak yerel düzeyde alınan bu tür kısıtlayıcı önlemler, kadın hakları savunucuları tarafından endişeyle karşılanıyor.

Afganistan'ın bazı bölgelerinde Taliban, 10 yaşından büyük kız çocuklarının eğitimine yasak getirdi. Yerel Taliban yetkilileri, belirli bölgelerdeki okul müdürlerine, 10 yaş üstü kız çocuklarını kabul etmemeleri talimatını verdi. Eğitim alanında faaliyet gösteren yardım kuruluşları da benzer emirleri okuma yazma kurslarına kadar ulaştığını doğruluyor.

Gazni bölgesinde Eğitim Bakanlığı yetkilileri, 10 yaş üstü kız çocuklarının eğitim almasının yasak olduğunu açıkladı. Bu tür kararlar, kız çocuklarının eğitim hakkının kısıtlanması ve insan hakları ihlali olarak eleştiriliyor. Bazı bölgelerde kızların yaşlarına göre ayrıldığı ve üçüncü sınıfın üzerindeki öğrencilerin evlerine gönderildiği belirtiliyor.

Taliban'ın başkent Kabil'deki Halkla İlişkiler Bakanlığı ise konuya dair henüz bir açıklama yapmadı. Ancak Taliban'ın iktidara gelmesinin ardından kız çocuklarının eğitim hakkı giderek kısıtlanıyor. Şu an kız çocuklarının altıncı sınıftan sonra okula gitmesi yasak.

Taliban yetkilileri uluslararası toplantılarda kadınların eğitimi ve çalışması konusunda ılımlı açıklamalar yapmaya devam ediyor. Ancak yerel düzeyde alınan bu tür kısıtlayıcı önlemler, kadın hakları savunucuları tarafından endişeyle karşılanıyor. Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığı temsilcileri Taliban yetkilileriyle görüşerek kadın hakları ve insan hakları konularını ele aldı. Bu tür görüşmeler, Afganistan içinde ve dışında kadın hakları savunan grupların tepkisine neden oldu.

Mesut Şahin
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Güncel
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