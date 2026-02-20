Taliban'dan skandal adım! Sakalları çok kısa kesen berberleri gözaltına alıyorlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Taliban'dan skandal adım! Sakalları çok kısa kesen berberleri gözaltına alıyorlar

Taliban\'dan skandal adım! Sakalları çok kısa kesen berberleri gözaltına alıyorlar
20.02.2026 09:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Taliban, Afganistan'da sakalları çok kısa kesen berberleri ve bu kurallara uyan erkekleri "kadınlara benzetme" gerekçesiyle gözaltına alıyor; uygulama ülkede kişisel özgürlüklere yönelik yeni bir tartışma başlattı.

Afganistan'da Taliban'a bağlı "Ahlak ve Fazilet Bakanlığı" ile ahlak polisi, ülkede son dönemde sakal ve saç kesimine ilişkin sert uygulamalar yürütüyor.

SAKAL UZUNLUKLARINA MÜDAHALE EDİLİYOR

Birleşmiş Milletler'in Afganistan yardım misyonunun raporuna göre, Taliban'ın 2024'ün Ağustos ayında yürürlüğe koyduğu ahlak yasaları kapsamında erkeklerin sakal uzunluğu ve saç stillerine müdahale ediliyor; bu kurallara uymayan erkekler ve berberler gözaltına alınıyor.

TUTUKLANAN BERBERLER VAR

Yerel kaynaklar ve raporlar, ahlak polisi ekiplerinin özellikle "uygunsuz" kabul edilen sakal tıraşı yapan erkekleri ve bu kesimleri uygulayan berberleri tutukladığını aktarıyor. Taliban yönetimi, sakalın belirli bir uzunluğun altında kesilmesini veya Batı tarzı saç ve sakal stillerini "Şeriat'a aykırı" sayarak bu uygulamaları yasaklıyor.

Gözaltına alınan berberlerin dükkanları da kapatılırken bazı kaynaklarda bu kişilerin yaklaşık bir ay tutulacağı belirtiliyor. Bu uygulama, ülke genelinde kişisel özgürlükler ve küçük işletmeler açısından ciddi endişelere yol açmış durumda.

Afganistan, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Taliban'dan skandal adım! Sakalları çok kısa kesen berberleri gözaltına alıyorlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire: Benim de bebeğim var 5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire: Benim de bebeğim var
Savaş mı başlıyor Avrupa ülkesinden ortalığı karıştıran çağrı Savaş mı başlıyor? Avrupa ülkesinden ortalığı karıştıran çağrı
Gökhan Türkmen oje eleştirilerine yanıt verdi: Süslü bir adamım Gökhan Türkmen oje eleştirilerine yanıt verdi: Süslü bir adamım
Keşan’da 78 yaşındaki Mümin Şimşek kayboldu Keşan'da 78 yaşındaki Mümin Şimşek kayboldu
Belki de şampiyonluk gitti 904. dakikada şoku yaşadılar Belki de şampiyonluk gitti! 90+4. dakikada şoku yaşadılar
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia Henüz 17 yaşındaydı Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia! Henüz 17 yaşındaydı

10:02
Kendi takımlarının maçlarına rakip lehine bahis oynayan yöneticilerin kulüpleri belli oldu
Kendi takımlarının maçlarına rakip lehine bahis oynayan yöneticilerin kulüpleri belli oldu
09:35
Fenerbahçe’de Skriniar şoku İşte kaçıracağı maçlar
Fenerbahçe'de Skriniar şoku! İşte kaçıracağı maçlar
09:29
Prensi boşuna almamışlar Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı
Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı
08:24
Bakan Gürlek sinyali vermişti 2 şirkete kayyum atandı
Bakan Gürlek sinyali vermişti! 2 şirkete kayyum atandı
08:18
Gözaltına alınan ünlülerin aylık gelirleri ortaya çıktı
Gözaltına alınan ünlülerin aylık gelirleri ortaya çıktı
08:11
Ayaklarıyla hamur yoğurdu
Ayaklarıyla hamur yoğurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 10:09:26. #.0.5#
SON DAKİKA: Taliban'dan skandal adım! Sakalları çok kısa kesen berberleri gözaltına alıyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.