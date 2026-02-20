Taliban\'dan skandal adım! Sakalları çok kısa kesen berberleri gözaltına alıyorlar

Afganistan'da Taliban'a bağlı "Ahlak ve Fazilet Bakanlığı" ile ahlak polisi, ülkede son dönemde sakal ve saç kesimine ilişkin sert uygulamalar yürütüyor.

SAKAL UZUNLUKLARINA MÜDAHALE EDİLİYOR

Birleşmiş Milletler'in Afganistan yardım misyonunun raporuna göre, Taliban'ın 2024'ün Ağustos ayında yürürlüğe koyduğu ahlak yasaları kapsamında erkeklerin sakal uzunluğu ve saç stillerine müdahale ediliyor; bu kurallara uymayan erkekler ve berberler gözaltına alınıyor.

TUTUKLANAN BERBERLER VAR

Yerel kaynaklar ve raporlar, ahlak polisi ekiplerinin özellikle "uygunsuz" kabul edilen sakal tıraşı yapan erkekleri ve bu kesimleri uygulayan berberleri tutukladığını aktarıyor. Taliban yönetimi, sakalın belirli bir uzunluğun altında kesilmesini veya Batı tarzı saç ve sakal stillerini "Şeriat'a aykırı" sayarak bu uygulamaları yasaklıyor.

Gözaltına alınan berberlerin dükkanları da kapatılırken bazı kaynaklarda bu kişilerin yaklaşık bir ay tutulacağı belirtiliyor. Bu uygulama, ülke genelinde kişisel özgürlükler ve küçük işletmeler açısından ciddi endişelere yol açmış durumda.