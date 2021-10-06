Taliban, hırsızlık yaptığını iddia etikleri adamı öldürüp cesedini kepçeye astılar

Afganistan'da iki ay önce yönetimi ele geçiren Taliban, ilk olarak dünyaya ılımlı mesajlar verse de bölgeden gelen görüntüler bunun tam tersini gösteriyor.

ÖLDÜRÜKLERİ ADAMLARI VİNCE ASTILAR

Kadınların okula ve işe gitmesini yasaklayan, berberlere sakal kesme yasağı getiren Taliban, son olarak halka açık idamları başlattı. Herat'ta bir esnaf ve oğlunu kaçırmak suçlamasıyla öldürülen dört erkeğin cesetleri vinçlere asılmıştı. Buna benzer kan donduran görüntüler yine Herat vilayetinin Obe semtinden geldi.

BU KEZ KEPÇEYE ASTILAR

Taliban bu kez girdikleri evi soymakla suçladığı üç erkeği öldürdü. İnfazın ardından parçalanmış cesetler meydana getirildi ve kepçelere boyunlarından asıldı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler, Afganistan'ın 1996-2001 arasındaki Taliban rejimine döndüğünü ortaya koyuyor. Örgüt, iktidarı ele geçirdiği ilk günlerde daha ılımlı olacağı sözünü vermişti.