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Taliban'ın müzik aletlerini yakarken alay ettiği müzisyen, o anları gözyaşlarıyla izledi - Son Dakika

Taliban'ın müzik aletlerini yakarken alay ettiği müzisyen, o anları gözyaşlarıyla izledi

16.01.2022 18:19

Taliban mensupları, Afganistan'ın Paktiya vilayetinde bir müzisyene ekmek teknesi müzik aletini yaktırıp o anları kameralarla kayda aldı. Müzisyenin yüzündeki çaresizlik ve korku görenlerin adeta kanını dondurdu.

Afganistan'ın Paktiya vilayetinde bir grup Taliban mensubu, yakaladıkları bir müzisyene ait enstrümanı onun gözleri önünde ateşe vererek müzisyenle alay etti.

Afgan gazeteci Abdulhak Ömeri'nin yayınladığı videoda Taliban mensuplarının bir yandan ekmek teknesini yanarken izlerken gözyaşlarını tutamayan müzisyenle alay ederek ona lanetler okuduğu, bir yandan da olayı videoya kaydettikleri anlar görülüyor.

Taliban, 1996'da ülkenin yönetimini ele geçirdiğinde Afganistan'da müziği yasaklamıştı.

Ekim ayında da Taliban, düğünlerde kadınların ve erkeklerin ayrı alanlarda bulunması yönünde kural getirerek, düğün kutlamaları sırasında canlı müzik çalınmasını yasaklamıştı.

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Afganistan, Taliban, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Taliban'ın müzik aletlerini yakarken alay ettiği müzisyen, o anları gözyaşlarıyla izledi - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Taliban'ın müzik aletlerini yakarken alay ettiği müzisyen, o anları gözyaşlarıyla izledi - Son Dakika
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