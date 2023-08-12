Talisca, şampiyonluk sonrası sahanın ortasına bayrak dikmeye çalışınca kavga çıktı - Son Dakika
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Talisca, şampiyonluk sonrası sahanın ortasına bayrak dikmeye çalışınca kavga çıktı

Son Güncelleme: 12.08.2023 23:01

Arap Kulüpler Şampiyonası finalinde Al Nassr'ın şampiyon olmasının ardından Anderson Talisca, sahanın ortasına bayrak dikmek istedi. Ancak bu hareket, Al Hilal oyuncularıyla arasında büyük bir kavgaya sebep oldu.

Arap Kulüpler Şampiyonası finalinde Al Hial'i mağlup ederek kupaya uzanan Al Nassr'da Anderson Talisca'nın hareketi sonrası saha savaş alanına döndü.

KAVGA ÇIKTI

Jesus'un takımı Al Hilal'i 2-1 mağlup ederek kupaya uzanan Al Nassr'da Anderson Talisca'nın yapmaya çalıştığı hareket sonrası büyük kavga çıktı. Talisca, Al Nassr bayrağını orta sahaya dikmek istedi.

ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI

Yıldız futbolcu Talisca'nın bayrak dikmesine müsaade etmeyen Al Hilal oyuncularıyla Brezilyalı futbolcu arasında kavga çıktı. Diğer oyuncuların da olaya karışmasıyla kavga bir anda büyüdü.

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Son Dakika Dünya Talisca, şampiyonluk sonrası sahanın ortasına bayrak dikmeye çalışınca kavga çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Talisca, şampiyonluk sonrası sahanın ortasına bayrak dikmeye çalışınca kavga çıktı - Son Dakika
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