Tambov\'da İHA Saldırısı: Yangın ve Yaralı

RUSYA'nın Tambov bölgesindeki bir lojistik tesisine insansız hava aracı ile saldırı düzenlendi.

Tambov Bölge Valisi Yevgeniy Pervışov, bölgeye insansız hava aracı (İHA) saldırısı yapıldığını duyurdu. Kotovsk şehrindeki Wildberries'e ait lojistik merkezinde yangın çıktığını belirten Pervışov, bir çalışanın yaralandığını bildirdi. Pervışov, yangının 100 bin metrekarelik alana yayıldığını vurgulayarak, bölgedeki bir evin de yandığını kaydetti.