Tanıştığı adama ilk buluşma sonrası 159 bin mesaj atan kadın tutuklandı
Tanıştığı adama ilk buluşma sonrası 159 bin mesaj atan kadın tutuklandı

Tanıştığı adama ilk buluşma sonrası 159 bin mesaj atan kadın tutuklandı
11.02.2026 09:28
ABD'de ilk buluşmanın ardından tanıştığı adama 159 binden fazla mesaj atan kadın tutuklandı; mesajlarında "Böbreklerinden suşi, el kemiklerinden yemek çubukları yapardım" ve "Kanında yıkanmak isterdim" gibi ürkütücü ifadeler yer aldı.

Arizona'da yaşayan 31 yaşındaki Jacqueline Claire Ades, bir çevrim içi arkadaşlık uygulamasında tanıştığı adamla yalnızca bir kez buluşmasının ardından gönderdiği 159 binin üzerinde mesaj nedeniyle tutuklandı. Polis belgelerine göre Ades'in mesajları ilk başta romantik ifadeler içerse de zamanla "takıntı ve tehdit" niteliği kazandı ve olay "modern çağın en korkunç takip vakalarından biri" olarak tanımlandı.

YANIT VERMEYİNCE DELİYE DÖNDÜ

Yetkililer, Ades'in söz konusu erkekle tanıştıktan sonra kısa sürede günde yüzlerce mesaja ulaşarak toplamda 159 bini aşkın ileti gönderdiğini açıkladı. Mesaj içeriğinde, karşı taraf yanıt vermediğinde şiddet içerikli ve rahatsız edici ifadelerin yer aldığı belirtildi.

KAN DONDURAN MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

Polisin ele geçirdiği belgelerde geçen mesajlardan bazıları şöyleydi:

- Beyin zarlarını, kafatasının üst kısmını, ellerini ve ayaklarını giyerdim

- Böbreklerinden suşi, el kemiklerinden yemek çubukları yapardım

- Kanında yıkanmak isterdim

TACİZ ŞİKAYETLERİ ÜZERİNE TUTUKLANDI

Yetkililer, Ades'in kurbanın mülküne izinsiz girme ve taciz şikâyetleri üzerine geçen yıl Paradise Valley polisi tarafından tutuklandığını duyurdu. Polise göre kadın bir kez evin içine girerek kurbanın banyosunda bulundu ve daha sonra adamın iş yerine giderek kendisini "eşim" olarak tanıttı. Tüm bu eylemler üzerine hakkında hem taciz hem de izinsiz girme suçlamalarıyla dava açıldı.

Ades, polis ifadelerinde uygulama üzerinden tanıştığı kişiyi bulduğunu düşündüğünü ve "ruh eşini" bulduğunu sandığını söyledi. Ancak avukatların savunmasına göre bu durum, sınır tanımaz bir takıntı biçimine dönüştü. Uzmanlar, dijital platformlarda sürekli erişimin takıntıya ve sınır ihlallerine yol açabileceğini ifade ediyor. 31 yaşındaki kadın, Maricopa County Cezaevi'nde kefaletsiz tutuklu olarak tutuluyor ve 5 Şubat'ta yargılanmaya hazırlanıyor. Yetkililer, psikolojik durumunun da davada önemli bir unsur olacağını belirtiyor.

