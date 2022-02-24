Tank Hank adı verilen dev siyah ayı California polisi tarafından aranıyor - Son Dakika
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BBC

Tank Hank adı verilen dev siyah ayı California polisi tarafından aranıyor

24.02.2022 05:06
Tank Hank adı verilen dev siyah ayı California polisi tarafından aranıyor

İnsan yemeğine düşkün dev bir siyah ayı California eyaletinde onlarca eve girdi.

California eyalet polisi Tahoe Gölü bölgesinde onlarca eve girerek ne bulduysa yiyen ve cüssesinden dolayı Tank Hank adıyla anılan bir siyah ayının peşinde.

Geçtiğimiz yazdan bu yana evlere dadanan Hank, 230 kiloya yakın ağırlığıyla normal bir Amerikan siyah ayısından çok daha büyük ve sürekli yemek bulabildiği için bu yıl kış uykusuna da yatmadı.

Yetkililer Hank'in insanlı alanlara yaklaşmaktan artık hiç çekinmemesi nedeniyle öldürülmesi gerekebileceğini söylüyor.

Ancak buna karşı çıkan doğal yaşamı koruma grupları ayının bir koruma alanına alınması çağrısı yapıyor.

Acıktığında defalarca kapıları kapalı ve içinde insanlar olan evlere girmesi yüzünden Hank'e Tank lakabı takıldı.

California Balıkçılık ve Doğal Yaşam Dairesi Sözcüsü Peter Tira "Cüssesinin gücünü anladı ve onun sayesinde evlere girmenin yolunu öğrendi. Garaj kapılarını, ev kapılarını, camları kırıp girebiliyor" diyor.

Eşgali açıklandı

Amerikan medyasında "Kral Henry" diye de anılan Hank'in kendisini gizlemesi de kolay değil. Güney Tahoe Gölü Emniyet Müdürlüğü, eşgalini "Normalden çok büyük, tüyleri koyu renk ve burun çevresi daha açık renk" diye verdi.

Bu tür durumlarda normal olarak kullanılan öldürücü olmayan yöntemler, mesela sirenler, ayıların nefret ettiği bir ses çıkaran kuru sıkı polis şok tabancaları Hank'e karşı başarılı olmadı.

Yerel bir doğal yaşam savunucusu grubu olan Ayı Birliği, Hank'in insanların yediği gıdalara düşkünlüğü yüzünden normal bir siyah ayının iki misli kiloya ulaştığını söylüyor.

Grup, Hank'ın kurulan bir tuzakla yakalanmasını ve öldürülmek yerine bir koruma alanına gönderilmesini istiyor ve Tahoe Gölü halkını da çöplerini ve yiyeceklerini daha titizlikle ayıların ulaşabileceği yerlerden uzak tutmaya çağırıyor.

Peter Tira "Hank'in diyeti doğal yaşam içerisinde çoğu ayınınki gibi karınca ve yemişe dayanmıyor. Tahoe'de yıl boyu yüksek kalorili gıdalara ulaşması mümkün. Pizza ve dondurma artıkları ya da çöpe atılan tüm gıdalar gibi. Bu tür gıdaları bulmak ayı için, bir ağaç kütüğünden saatlerce küçük kurtçukları çıkarmaktan çok daha kolay" diyor.

Yetkililere Hank'la ilgili 150'ye aşkın başvuru yapıldı. Son altı ayda yaklaşık 40 eve girdi ve bazılarında çok ciddi hasara yol açtı.

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