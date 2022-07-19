Sahra Çölü'nde sıcakların giderek artmasıyla termometreler 60 dereceyi gördü. Öldürücü sıcaklardan en fazla etkilenen canlılardan biri de hiç kuşkusuz ki bölgede yaşayan develer oldu.
Sosyal medyada paylaşılan bir videoda tanker sürücüsünün yolda susuzluktan bitkin düşen bir deveye su içirdiği anlar yer alıyor. Aracını kenara park edip kavurucu sıcakta deveye su içiren sürücünün videosu kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.
O anlara ilişkin kareler;
Son Dakika › Dünya › Tanker sürücüsünün çölün ortasında baygın bulduğu deveye pet şişeyle su içirmesi sosyal medyada beğeni topladı - Son Dakika