Tanker sürücüsünün çölün ortasında baygın bulduğu deveye pet şişeyle su içirmesi sosyal medyada beğeni topladı - Son Dakika
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Tanker sürücüsünün çölün ortasında baygın bulduğu deveye pet şişeyle su içirmesi sosyal medyada beğeni topladı

19.07.2022 14:53

Sıcaklığın 60 dereceye ulaştığı Sahra Çölü'nde susuzluktan bitkin düşen deveye pet şişeyle su içiren tanker sürücüsünün görüntüleri kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Sahra Çölü'nde sıcakların giderek artmasıyla termometreler 60 dereceyi gördü. Öldürücü sıcaklardan en fazla etkilenen canlılardan biri de hiç kuşkusuz ki bölgede yaşayan develer oldu.

ARACINI DURDURUP DEVEYE SU İÇİRDİ

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda tanker sürücüsünün yolda susuzluktan bitkin düşen bir deveye su içirdiği anlar yer alıyor. Aracını kenara park edip kavurucu sıcakta deveye su içiren sürücünün videosu kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

O anlara ilişkin kareler;

60 derece sıcaklıktaki çölün ortasında baygın deveyi gördü, pet şişeyle su içirdi
60 derece sıcaklıktaki çölün ortasında baygın deveyi gördü, pet şişeyle su içirdi
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su, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tanker sürücüsünün çölün ortasında baygın bulduğu deveye pet şişeyle su içirmesi sosyal medyada beğeni topladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tanker sürücüsünün çölün ortasında baygın bulduğu deveye pet şişeyle su içirmesi sosyal medyada beğeni topladı - Son Dakika
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