Tarihte bir ilk! 800 milyar avroluk savaş hazırlığı
18.02.2026 06:03
Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa, üye ülkelerle birlikte 2028 yılına kadar savunma harcamaları için 800 milyar avroluk kaynak ayrılacağını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Ortak Komite Toplantıları'na hitap etti. Avrupa savunmasının güçlendirilmesinin NATO'nun elini de kuvvetlendireceğini vurgulayan Costa, "AB ve üye ülkeler, 2028'e kadar savunma harcamaları için 800 milyar avroya kadar kaynak ayırmaktadır." dedi.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda toplantıdaki temaslarına değinen Costa, Avrupa'nın savunma kapasitesinin artırılmasının stratejik önemine dikkat çekti. Avrupa savunmasının güçlü olmasının aynı zamanda güçlü bir NATO anlamına geldiğinin altını çizdi.

DİKKAT ÇEKEN GRÖNLAND VURGUSU

Kıta genelinde barışın tesisi için yürütülen çalışmalara değinen Costa, konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: "İster Ukrayna ister Grönland'da olsun, uluslararası hukuk, egemenliğe saygı, toprak bütünlüğü ve Birleşmiş Milletler Şartı ilkelerine dayanan kalıcı barışın sağlanması için çalışıyoruz."

SAVUNMA BÜTÇESİNDE DEVASA YÜKSELİŞ

Küresel tehditlerin arttığı bir dönemde AB'nin savunma harcamalarındaki yükseliş verilerle de destekleniyor. AB ülkeleri 2024 yılında savunma alanında 343,2 milyar avro (yaklaşık 16,9 trilyon TL) harcama gerçekleştirdi.

Bu rakamın 2025 yılında 381 milyar avroya (18,7 trilyon TL) ulaşması bekleniyor. Son beş yılda ciddi bir ivme kazanan savunma yatırımlarının, 2028 yılına kadar belirlenen 800 milyar avroluk hedef doğrultusunda artarak devam etmesi öngörülüyor.

