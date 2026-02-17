Tarık Rahman, Bangladeş'in Yeni Başbakanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Tarık Rahman, Bangladeş'in Yeni Başbakanı

Tarık Rahman, Bangladeş\'in Yeni Başbakanı
17.02.2026 14:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bangladeş Milliyetçi Partisi lideri Tarık Rahman, yemin ederek başbakanlık görevine başladı.

BANGLADEŞ'te genel seçimleri kazanan Bangladeş Milliyetçi Partisi lideri Tarık Rahman, bugün düzenlenen törenle yemin ederek ülkenin yeni başbakanı oldu.

Bangladeş'te 12 Şubat'ta yapılan genel seçimleri ilk sırada tamamlayan Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) lideri Tarık Rahman, başkent Dakka'da yemin ederek göreve başladı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı yerine Ulusal Parlamento'nun Güney Plaza'sında düzenlenen törende, Rahman yeminini Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin'in huzurunda etti. Törene çok sayıda yabancı diplomat, askeri yetkili ve siyasi parti temsilcisi katıldı.

Yaklaşık 17 yıl Londra'da sürgünde yaşadıktan sonra iki ay önce ülkesine dönen 60 yaşındaki Rahman, partisinin meclisteki 300 koltuktan 209'unu kazanmasıyla iktidara geldi. Rahman, Şeyh Hasina yönetiminin devrilmesinin ardından kurulan ve Muhammed Yunus liderliğindeki geçici hükümetten görevi devraldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Başbakanlık, Bangladeş, Diplomasi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tarık Rahman, Bangladeş'in Yeni Başbakanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye yetiştirmediği kakaodan 1,7 milyar dolar kazandı Türkiye yetiştirmediği kakaodan 1,7 milyar dolar kazandı
Adalet Bakanı Gürlek, TBMM Başkanı Kurtulmuş’u ziyaret etti Adalet Bakanı Gürlek, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u ziyaret etti
Sigaraya dev zam Sigaraya dev zam
Amedspor’dan Volkan Demirel bombası Amedspor'dan Volkan Demirel bombası
Lvbel C5, şov yapacağım derken abarttı Lvbel C5, şov yapacağım derken abarttı
Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora, aşklarını sosyal medyada ilan etti Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora, aşklarını sosyal medyada ilan etti
Şehit edilen oğlunun benzeri ile buluşan Ayşe Bülbül’ün sözleri yürekleri dağladı Şehit edilen oğlunun benzeri ile buluşan Ayşe Bülbül'ün sözleri yürekleri dağladı
Masaj salonu görünümlü fuhuş ağına baskın Hesaplarından çıkan para inanılmaz Masaj salonu görünümlü fuhuş ağına baskın! Hesaplarından çıkan para inanılmaz
Hatay’da sahte reçete çetesi çökertildi Hatay'da sahte reçete çetesi çökertildi
Cumhuriyet altınında bir ilk Son bir yılın zirvesine çıktı Cumhuriyet altınında bir ilk! Son bir yılın zirvesine çıktı
Bir babaya bu yapılır mı Görüntüye tepki yağıyor Bir babaya bu yapılır mı? Görüntüye tepki yağıyor

14:13
Talisca’nın ilginç batıl inancı ortaya çıktı
Talisca'nın ilginç batıl inancı ortaya çıktı
14:07
Bu tehdit masa dağıtır Hamaney açık açık meydan okudu
Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu
13:46
Osimhen’den ortalığı yıkan açıklamalar: Bana köpek gibi davrandılar
Osimhen'den ortalığı yıkan açıklamalar: Bana köpek gibi davrandılar
13:28
Konuşmayan adam Beyaz Futbol stüdyosunu bastı Ahmet Çakar delirdi
Konuşmayan adam Beyaz Futbol stüdyosunu bastı! Ahmet Çakar delirdi
13:24
Fatih Terim’den Galatasaray taraftarını mest eden sözler
Fatih Terim'den Galatasaray taraftarını mest eden sözler
13:06
Orkun Kökçü Benfica’yı pişman etti
Orkun Kökçü Benfica'yı pişman etti
12:48
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
12:30
14 yaşındaki Melisa’yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar
14 yaşındaki Melisa'yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar!
12:22
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı Trump sürprizi
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı! Trump sürprizi
12:20
Akın Gürlek, 4 meslek grubuna videolu mesaj gönderdi
Akın Gürlek, 4 meslek grubuna videolu mesaj gönderdi
11:42
Beştepe’den çarpıcı “Umut Hakkı“ çıkışı Öcalan için tek yol var
Beştepe'den çarpıcı "Umut Hakkı" çıkışı! Öcalan için tek yol var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 14:42:46. #7.11#
SON DAKİKA: Tarık Rahman, Bangladeş'in Yeni Başbakanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.