Tartışma yaratan görüntü! Kızını para karşılığı fuhuşa zorladı

05.02.2026 14:14
Pakistan'da bir annenin kızını para karşılığı fuhuşa zorladığı görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı. Bir televizyon programında yayınlanan görüntülerde para alışverişine vurgu yapılırken, çok sayıda kişi videoyu paylaşarak yaşananlara tepki gösterdi.

Pakistan'da yayınlanan bir televizyon programında ekrana gelen görüntüler, kamuoyunu ayağa kaldırdı. Programda yer alan kayıtlarda, bir annenin kızını para karşılığı fuhuşa zorladığı iddia edilirken, görüntülerde para alışverişine özellikle vurgu yapıldığı görüldü.

Söz konusu yayın kısa sürede sosyal medyada yayılırken, çok sayıda kullanıcı görüntüleri paylaşarak yaşananlara sert tepki gösterdi. Videonun ardından çocuk istismarı, aile içi şiddet ve insan ticareti tartışmaları yeniden gündeme geldi.

YETKİLİLER HAREKETE GEÇTİ

Dış basında yer alan haberlerde, olayın kamuoyuna yansımasının ardından Pakistanlı yetkililerin harekete geçtiği ve görüntülerle ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı. İnsan hakları savunucuları ise yaşananları "ağır bir insan hakları ihlali" olarak nitelendirerek sorumluların cezalandırılması çağrısında bulundu.

PROGRAM TARTIŞMA KONUSU OLDU

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, televizyon programının yayın politikası da eleştirilirken, olayın bu şekilde ekrana taşınmasının etik boyutu da tartışma konusu oldu. Özellikle çocukların korunmasına yönelik yasal mekanizmaların yetersizliği, kullanıcıların en çok dile getirdiği başlıklar arasında yer aldı.

Hukuk, Dünya, Son Dakika

SON DAKİKA: Tartışma yaratan görüntü! Kızını para karşılığı fuhuşa zorladı
