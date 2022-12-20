Cinsel içerikli film setini basan polis ekiplerini şaşırtan düzenek! - Son Dakika
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Cinsel içerikli film setini basan polis ekiplerini şaşırtan düzenek!

20.12.2022 17:45

Tayland'ın en turistik bölgelerinden biri olan sahil kenti Pattaya'da cinsel içerikli film setine baskın düzenleyen polis ekipleri set çalışanları tarafından kurulan ve aynı anda birçok mecrada canlı yayın yapmayı sağlayan düzenek de ele geçirdi.

Tayland'ın en önemli turistik bölgeleri arasında yer alan Pattaya'da cinsel içerikli film çevrilen bir eve baskın düzenlendi. Baskın sonucunda ilginç bir düzenek de ele geçirildi.

Kentin güneyindeki lüks bir binaya yapılan baskında 6 erkek ve kadından oluşan ve cinsel içerikli filmler çekerek bunları paylaşıp canlı yayınlar yapan bir ekip yakalandı.

Cinsel içerikli film setini basan polis ekipleri, içeride görülmemiş bir düzenek buldu

ŞEYTANIN AKLINA GELMEYECEK DÜZENEK KURMUŞLAR

Geçen hafta yaşanan baskının görüntüleri, dünya çapında gündem oldu. Ekibin çok sayıda akıllı telefon taşıyan bir düzenek kurup, bu sayede eş zamanlı bir şekilde farklı platformlarda canlı yayınlanan cinsel içerikli videolar çektiği keşfedildi. Yetkililer pornografik içerik üreten bu ekibin Çinliler için çalıştığını tespit ettiklerini açıkladı.

Cinsel içerikli film setini basan polis ekipleri, içeride görülmemiş bir düzenek buldu

YATAĞIN ÜSTÜNDE YAKALANDILAR

Yatakta yakalanan bazıları yüzlerini gizleyerek apar topar kameralardan uzaklaşmaya çalıştı. En yaşlısı 35 yaşında ve en genci de 20 yaşında olan erkekler gözaltına alınırken, akıllı telefon, kayıt cihazları ve bazı cinsel isteği artırıcı ilaçlara da el konulduğu bildirildi.

Cinsel içerikli film setini basan polis ekipleri, içeride görülmemiş bir düzenek buldu
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Cinsel içerikli görüntü, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cinsel içerikli film setini basan polis ekiplerini şaşırtan düzenek! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cinsel içerikli film setini basan polis ekiplerini şaşırtan düzenek! - Son Dakika
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